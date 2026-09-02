Rajasthan Nikay Elections : जयपुर में वोटिंग से पहले ही बड़ा उलटफेर, 1 हज़ार से भी ज़्यादा प्रत्याशी बिना चुनाव लड़े रेस से बाहर, जानें बड़ी वजह

राजस्थान के जयपुर जिले में आयोजित हो रहे नगरीय निकाय चुनाव 2026 की सरगर्मियों के बीच नामांकन पत्रों की जांच के दौरान एक बड़ा राजनीतिक मोड़ सामने आया है। जयपुर जिले की नगर निगम समेत कुल 19 नगरीय निकायों के 690 वार्डों में पर्चा भरने वाले 1,380 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र त्रुटियों और खामियों के कारण खारिज कर दिए गए हैं, जिससे ये सभी दावेदार बिना मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिए ही सीधे चुनावी रेस से बाहर हो गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संवीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, कुल दाखिल 4,868 नामांकनों में से 3,488 फॉर्म सही पाए गए हैं, जिसके आधार पर अब केवल 3,366 वैध प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में बचे हैं। कह सकते हैं कि स्थानीय निकायों में पार्षदों का चुनाव लड़ने का सपना देख रहे सैकड़ों नेताओं के लिए यह प्रशासनिक जांच एक बड़ा झटका साबित हुई है।