राजस्थान के सबसे अनुभवी IAS वी. श्रीनिवास की यंग कलेक्टर्स के साथ ‘सीक्रेट क्लास’, जानें क्या है प्लान और क्या मिला नया टास्क?

राजस्थान के प्रशासनिक महकमे में शासन को अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए मंगलवार को जयपुर स्थित शासन सचिवालय में एक अहम और उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रदेश के 7 प्रमुख जिलों के 'यंग कलेक्टर्स' के साथ बंद कमरे में विस्तृत मैराथन संवाद किया। इस बैठक में शिक्षा ढांचे में बड़े सुधारों, अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन, साइबर अपराधों की रोकथाम, जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत और 'हरियालो राजस्थान' अभियान जैसे संवेदनशील व प्राथमिकता वाले विषयों पर गहन मंथन किया गया।