2 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान के सबसे अनुभवी IAS वी. श्रीनिवास की यंग कलेक्टर्स के साथ ‘सीक्रेट क्लास’, जानें क्या है प्लान और क्या मिला नया टास्क?

Rajasthan Administrative Brainstorming : राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने युवा कलेक्टरों संग की सीक्रेट बैठक। साइबर क्राइम, स्वास्थ्य और 3000 करोड़ के स्कूल बजट पर दिए सख्त निर्देश।
3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Sep 02, 2026

rajasthan chief secretary meets young collectors cyber water mission 2026

Chief Secretary meeting with Young Collectors - PIC

राजस्थान के प्रशासनिक महकमे में शासन को अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए मंगलवार को जयपुर स्थित शासन सचिवालय में एक अहम और उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रदेश के 7 प्रमुख जिलों के 'यंग कलेक्टर्स' के साथ बंद कमरे में विस्तृत मैराथन संवाद किया। इस बैठक में शिक्षा ढांचे में बड़े सुधारों, अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन, साइबर अपराधों की रोकथाम, जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत और 'हरियालो राजस्थान' अभियान जैसे संवेदनशील व प्राथमिकता वाले विषयों पर गहन मंथन किया गया।

मुख्य सचिव ने युवा आईएएस अधिकारियों से सीधी बात करते हुए स्पष्ट किया कि दफ्तरों से निकलकर नियमित रूप से फील्ड विजिट करें ताकि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ आम नागरिक तक बिना किसी बाधा के पहुंच सके।

स्कूलों में होगा 3000 करोड़ रुपये का सुधार

बैठक में राजस्थान की स्कूली शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने युवा कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में सरकारी स्कूलों का औचक और नियमित निरीक्षण करें।

उन्होंने जानकारी दी कि चालू वर्ष में प्रदेश के स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 3 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश किया जाएगा। कलेक्टर्स को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि स्कूलों में सुरक्षित भवन, पीने का साफ पानी, और स्वच्छ शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं बिना किसी देरी के उपलब्ध कराई जाएं।

'हाई रिस्क प्रेग्नेंसी' और अस्पतालों में तालमेल पर जोर

स्वास्थ्य क्षेत्र की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) और युवा कलेक्टर्स के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं की 'हाई रिस्क प्रेग्नेंसी' की सख्त निगरानी करने के आदेश दिए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर के सरकारी अस्पतालों के बीच मजबूत रेफरल व इलाज कनेक्टिविटी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

संदिग्ध बैंक खातों को तुरंत फ्रीज करने के निर्देश

राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे साइबर क्राइम पर मुख्य सचिव ने गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने जिला स्तरीय साइबर सुरक्षा समितियों को पूरी तरह सक्रिय करने और संदिग्ध बैंक खातों की तुरंत पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

युवा जिला कलेक्टरों से कहा गया कि राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण की रोजाना समीक्षा की जाए। साइबर ठगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूल या फर्जी बैंक खातों को बिना देरी के ब्लॉक कराया जाए। आमजन के बीच साइबर सुरक्षा से जुड़े जागरूकता अभियान बड़े पैमाने पर चलाए जाएं।

'हरियालो राजस्थान' और जल जीवन मिशन में जीरो टॉलरेंस

पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे 'हरियालो राजस्थान' अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने केवल पौधे लगाने तक सीमित रहने के बजाय उनके संरक्षण और देखभाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान को जनभागीदारी से जोड़ा जाना बेहद जरूरी है।

इसके साथ ही, जल जीवन मिशन (JJM) के तहत हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया गया। पीएचईडी (PHED) विभाग के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर चल रहे कार्यों की पारदर्शी जांच के आदेश कलेक्टर्स को दिए गए।

7 जिलों के युवा कलेक्टर रहे मौजूद

शासन सचिवालय में आयोजित इस विशेष संवाद और फीडबैक सेशन में राजस्थान के 7 महत्वपूर्ण जिलों अलवर, भरतपुर, दौसा, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर और करौली के युवा जिला कलेक्टर मौजूद रहे।

मुख्य सचिव ने इन सभी युवा कलेक्टर्स को प्रशासनिक नवाचारों और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर पारदर्शी व संवेदनशील शासन देने के लिए प्रेरित किया।

प्रशासनिक एवं जन कल्याणकारी पोर्टल्स

राजस्थान सरकार की प्रमुख प्रशासनिक योजनाओं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकृत पोर्टल्स की जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिजिटल लिंक पर विजिट करें:

राज्य सरकार की योजनाओं एवं प्रशासनिक अपडेट्स के लिए Rajasthan State Official Portal का अवलोकन करें।

स्कूल शिक्षा विभाग की प्रगति व फंड्स की जानकारी के लिए Education Department Rajasthan पर विजिट करें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Sept 2026 09:10 am

Published on:

02 Sept 2026 09:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के सबसे अनुभवी IAS वी. श्रीनिवास की यंग कलेक्टर्स के साथ ‘सीक्रेट क्लास’, जानें क्या है प्लान और क्या मिला नया टास्क?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Nikay Election: 1500 वार्ड में कांग्रेस और 1050 में BJP का कोई प्रत्याशी नहीं, 2550 वार्डों में बदल गया सियासी समीकरण

congress vs bjp
जयपुर

जयपुर में महासफाई अभियान: 2500 सफाईकर्मी उतरे मैदान में, एक दिन में 1406 टन कचरा साफ

Jaipur Cleanliness Drive
जयपुर

Weather Update : राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय! 2-3 सितंबर को भरतपुर-जयपुर संभाग में बारिश की संभावना

Rajasthan Monsoon active Bharatpur Jaipur division 2 Sept rain IMD Update
जयपुर

जयपुर में वार्ड 146 से भाजपा का कोई प्रत्याशी नहीं, सिंबल मिलने के बाद भी अफसाना ने नहीं भरा पर्चा

BJP flags
जयपुर

जयपुर में वार्ड 111 से कांग्रेस को झटका! प्रत्याशी ज्वाला प्रसाद का नामांकन हुआ खारिज, जानें क्या रही वजह?

jawala prasad
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.