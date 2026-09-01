जयपुर में महासफाई अभियान: 2500 सफाईकर्मी उतरे मैदान में, एक दिन में 1406 टन कचरा साफ

जयपुर। शहर में कचरे के बढ़ते ढेर और ओपन डिपो की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने महासफाई अभियान तेज कर दिया है। स्वच्छता अभियान के तीसरे चरण के तहत मंगलवार को मुरलीपुरा और विद्याधर नगर जोन में बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान 2500 से अधिक सफाईकर्मियों की टीम ने वार्डों, गलियों और मोहल्लों में सफाई की। एक ही दिन में दोनों जोन से 1406 टन से अधिक कचरा उठाकर शहर को साफ किया गया। अभियान में जेसीबी, डम्पर, ट्रैक्टर-ट्रॉली, हूपर और अन्य मशीनरी को भी लगाया गया।