जयपुर में वार्ड 111 से कांग्रेस को झटका! प्रत्याशी ज्वाला प्रसाद का नामांकन हुआ खारिज, जानें क्या रही वजह?

कांग्रेस की टिकट सूची में इस बार नेताओं के परिवारों को भी अच्छी-खासी जगह मिली है। पार्टी ने कई ऐसे लोगों को चुनाव मैदान में उतारा है, जो कांग्रेस से जुड़े नेताओं के परिवारों से आते हैं। टिकट बंटवारे में परिवारों को मिली इस जगह ने पार्टी की रणनीति को भी चर्चा में ला दिया है। इसके साथ ही कई वार्डों में पुराने समीकरणों के तहत पति की जगह पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी टिकट वितरण में परिवार का कनेक्शन कई जगह साफ तौर पर नजर आया है। वहीं सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में पार्टी ने नए चेहरों पर भी भरोसा दिखाया है।