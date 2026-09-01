डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की किडनी फेल होने का सिलसिला जारी, जयपुर में नया मामला; 4 दिन से डायलिसिस पर महिला

राजस्थान में डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और किडनी फेल्योर के हाल ही में कई मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 2-3 महीनों में कोटा, जोधपुर और बीकानेर में भी ऐसे केस सामने आए हैं। कोटा में 4 से ज्यादा प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। इन मामलों को लेकर सरकार ने दो अलग-अलग जांच कमेटियां भी बनाई थीं, लेकिन अब तक इसके पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।