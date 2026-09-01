राजस्थान निकाय चुनाव: टिकट बंटवारे में अपनों पर मेहरबानी, मंत्री के भाई से पूर्व विधायक के बेटे-बहू तक मैदान में

Rajasthan Nikay Chunav 2026: राजस्थान निकाय चुनाव में टिकटों की घोषणा के साथ बीजेपी और कांग्रेस की अंदरूनी सियासत खुलकर सामने आ गई है। कहीं मंत्रियों और पूर्व विधायकों के परिजन मैदान में हैं तो कहीं टिकट कटने पर पदाधिकारी इस्तीफा देकर निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। परिवारवाद, बाहरी प्रत्याशियों के विरोध और पार्टी कार्यालयों में हंगामे ने दोनों दलों की मुश्किल बढ़ा दी है। अब चुनाव सिर्फ पार्षद चुनने की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि नेताओं की प्रतिष्ठा, परिवारों के राजनीतिक प्रभाव और संगठन में अपनी पकड़ साबित करने का भी मुकाबला बन गया है।