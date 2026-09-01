Jaipur Road Accidents: कहीं हूपर में घुसी स्कूटी तो कहीं बस और क्रेन ने मारी टक्कर, पिता-पुत्र सहित 4 लोगों की मौत

जयपुर। राजधानी जयपुर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए हादसों में पिता-पुत्र समेत चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक छह साल का मासूम भी शामिल है। जबकि एक महिला और एक बच्चा घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने सभी मामलों में जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कहीं नगर निगम के हूपर की अचानक ब्रेक लगाने से स्कूटी उसमें जा घुसी, तो कहीं बस की टक्कर से साइकिल सवार बच्चे की जान चली गई। वहीं, क्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई।