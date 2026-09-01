LPG Price Hike Today: राजस्थान में महंगा हुआ कमर्शियल LPG सिलेंडर, जानें शहरवार नए रेट

LPG Cylinder Price 1 September: सितंबर महीने की पहली तारीख को ही तेल कंपनियों ने LPG गैस सिलेंडरों के नए रेट जारी कर दिए हैं। 1 सितंबर से देशभर के साथ-साथ राजस्थान में भी 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में ₹9.50 की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, आम जनता और रसोइयों के लिए राहत की खबर यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।