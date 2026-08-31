31 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भरतपुर

भरतपुर में पूर्व विधायक के बेटे को कांग्रेस-बीजेपी दोनों ने दिया टिकट, जिलाध्यक्ष ने पार्टी से निकाला

भरतपुर नगर निगम क्षेत्र का वार्ड नंबर 19 सोमवार को सुर्खियों में आ गया, जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने मनोज सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। दो बार पार्षद रह चुके और पूर्व विधायक होतीलाल के पुत्र मनोज सिंह की पृष्ठभूमि 36 वर्षों से कांग्रेसी रही है।
3 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Arvind Rao

Aug 31, 2026

bharatpur ex mla son gets tickets

पूर्व विधायक के बेटे को कांग्रेस-बीजेपी दोनों ने दिया टिकट (पत्रिका फाइल फोटो)

Bharatpur Municipal Corporation Elections: भरतपुर नगर निगम क्षेत्र का वार्ड नंबर-19 सोमवार को खासा चर्चा में रहा, इसकी वजह यह रही कि इस वार्ड से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही मनोज सिंह को टिकट दे दिया। हालांकि, मनोज सिंह की राजनीतिक पृष्ठभूमि कांग्रेसी रही है। इनके पिता होतीलाल विधायक रहे हैं, जबकि मनोज सिंह खुद दो बार पार्षद रह चुके हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता यागेश सिंघल ने बताया कि मनोज सिंह ने प्रदेश कार्यालय को ऑनलाइन आवेदन किया। इसके बाद जिलाध्यक्ष दिनेश सूपा को ऑफलाइन आवेदन दिया। कांग्रेस का कहना है कि मनोज सिंह दोपहर 12 बजे तक पार्टी के संपर्क में रहे और अपने दस्तावेज सौंपे। हालांकि, प्रत्याशी ने अब बीजेपी से चुनाव लड़ने की बात कही है। आवेदन में मनोज सिंह ने खुद का कांग्रेस से 36 वर्ष का जुड़ाव बताया है। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष मनोज सिंह ने कांग्रेस से आवेदन ही नहीं दिया।

यह बोले कांग्रेस जिलाध्यक्ष

मनोज सिंह ने कांग्रेस में टिकट के लिए एप्लाई किया था। वह मीटिंग में प्रभारी से भी टिकट के लिए मिले। निर्दलीय जीतकर उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। मजबूत कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें टिकट दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी का भरोसा तोड़कर हमें धोखे में रखा। इसके चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। पार्टी के साथ धोखा करने वाले को जनता जरूर जवाब देगी।
-दिनेश सूपा, जिलाध्यक्ष कांग्रेस

कांग्रेस ने इन्हें दिए टिकट

वार्ड 1 से समय सिंह मीणा, 2 से रवि मुरवारा, 3 से हरजीत सिंह, 4 से भूपेंद्र सिंह, 5 से गजेंद्र कुमार, 6 से शैलवी, 7 से राहुल चौधरी, 8 से गौरव शर्मा, 9 से सीमा कुमारी, 11 से समन्दर सिंह, 12 से शिवदेई, 13 से ओमप्रकाश, 15 से पूनम कुमारी, 16 से विनोद, 18 से मीनू डागुर, 19 से मनोज सिंह, 20 से लीना, 21 से गुरदयाल सिंह, 22 से दिगंबर खटाना, 23 से मीनाक्षी सोनी, 24 से रेनू गौरावर, 5 से सीमा शुक्ला, 26 से संजय शुक्ला, 27 से रीना, 28 से मोहरा कुमारी, 29 से परवीन बानो, 30 से बलवीर सिंह, 31 से पुनीत गुलपाड़िया, 32 से पिंकी, 33 से जयप्रकाश, 35 से राकेश पठानिया, 36 से सुरेश सैनी, 37 से जगदीश सिंह, 39 से मुकेश जाटव, 40 से पूजा सारवान, 41 से बबीता शर्मा, 42 से अंजुम सिंघल, 43 से इन्दुशेखर शर्मा, 44 से गिरधारी, 45 से महावीरी, 46 से कमला, 41 से रनवीर, 48 से रामेश्वर सैनी, 49 से योगेश, 51 से बृजबाला, 52 से सिमरन कुमारी, 53 से भावना, 54 से शकुंतला, 55 से दयाचंद पचौरी, 56 से विमला देवी, 57 से नरेंद्र चौधरी, 58 से अभिषेक तिवारी, 59 से रेनू, 60 से लोकपाल सिंह, 61 से अनीता, 62 से निपुण कुमार, 63 से राखी और 64 से योगेश को कांग्रेस ने टिकट दिया है।

7 वार्डों में नहीं दिए सिंबल

कांग्रेस ने कुल 65 वार्डों में से 7 अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। हालांकि, पार्टी ने इसका स्पष्ट कारण नहीं बताया है, लेकिन यह वार्ड कांग्रेस ने खाली छोड़ दिए हैं। इनमें वार्ड नंबर 10, 14, 17, 34, 38, 50 एवं 65 शामिल हैं। इन सात वार्डों में ओपन चुनाव कराया जाएगा।

बीजेपी ने इन्हें बनाया प्रत्याशी

वार्ड संख्या 1 से कप्तान सिंह मीणा, 4 से भूपालचंद, 5 से सोनवीर, 6 से ज्योति बंसल, 7 से तेजेन्द्र सिंह उर्फ लाला पहलवान, 8 से जितेंद्र सिंह, 10 से रवि कुमार शास्त्री, 11 से नीरज कुमार, 12 से सुधा शर्मा, 13 से गोविंद, 14 से गुमान सिंह, 15 से शिवदेवी, 17 से विमलेश, 18 से मीना कुमारी, 19 से मनोज, 20 से रीता देवी, 21 से हेमलता गुर्जर (हंसिका गुर्जर), 22 से नीतू सिंह, 23 से किरण राना, 24 से नरेन्द्र सिंह, 25 से कल्पना, 26 से कृष्ण मुरारी बंसल, 27 से रंजीत सिंह, 28 से नीलम जाटव, 29 से राजवीर सिंह, 30 से मुकेशचंद, 31 से जितेन्द्र गुप्ता, 32 से सुलेखा, 33 से विष्णुदत्त शर्मा, 35 से उमेश, 36 से रमेशचंद्र वर्मा, 37 से वीरेन्द्र बसवाल, 38 से शंकर, 39 से प्रदीप कुमार, 40 से रीना, 41 से योगेश्वरी मुद्गल, 42 से रूपेन्द्र सिंह, 43 से प्रेमपाल सिंह, 44 से भीम सिंह, 45 से मीना, 46 से रामकुमारी, 47 से वीरी सिंह, 49 से रसना हथैनी, 50 से लक्ष्मी देवी, 51 से सुशील शर्मा, 54 से हरेन्द्र, 55 से कृष्णकुमार शर्मा, 56 से रजत सिंह, 57 से देवेन्द्र सिंह, 58 से निशा अग्रवाल, 59 से कुसुमलता अग्रवाल, 60 से कविता गोयल, 61 से अनुराधा सिंह, 62 से जगदीश सिंह, 63 से तान्या सिंह, 64 से राजेन्द्र सिंह और 65 से प्रेम सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है।

8 वार्डों में बीजेपी ने नहीं दिए सिंबल

बीजेपी ने नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपनी सूची जारी की। कुल 65 वार्डों में से बीजेपी ने 57 वार्डों में प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बीजेपी ने वार्ड संख्या 2, 3, 9, 16, 34, 48, 52 एवं 53 खाली छोड़ दिए हैं। यहां बीजेपी ने ओपन चुनाव कराने की बात कही है।

राजस्थान निकाय चुनाव के बीच बवाल! ASP को नियमों की अनदेखी कर SP बनाने का आरोप, हनुमान बेनीवाल की पार्टी पहुंची हाईकोर्ट

ये भी पढ़ें
rajasthan civic polls

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Aug 2026 08:03 pm

Published on:

31 Aug 2026 08:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / भरतपुर में पूर्व विधायक के बेटे को कांग्रेस-बीजेपी दोनों ने दिया टिकट, जिलाध्यक्ष ने पार्टी से निकाला

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान नगर निकाय चुनाव: कहीं ननद-भाभी आमने-सामने तो कहीं मां-बेटे और दो बहनों की दावेदारी, चर्चा में मुकाबला

Bharatpur municipal elections
भरतपुर

मलबे में दबकर भी नहीं टूटी जिंदगी की उम्मीद, नेपाल में 97 साल की महिला कई घंटे बाद जिंदा बाहर निकलीं

Nepal floods, Nepal flood news, Nepal flood rescue, 97 year old woman rescued, Guna Maya Bohara, Nepal flood survivor, woman rescued from rubble, Nepal flood latest news,
विदेश

नेपाल बाढ़ में बहकर मीलों दूर पहुंचा बैंक का लॉकर, ग्रामीणों ने तोड़ा; 29 गिरफ्तार, 57 लाख बरामद

Nepal Flood, Nepal Flood News, Nepal Bank Locker, Bank Locker Swept Away, Nepal Flood Looting, Nepal Bank Safe, Bank Safe Looted, Nepal Flood Crime, Dhading Flood,
विदेश

Rajasthan: कैंसर नहीं था फिर भी महिला को दी कीमोथैरेपी, मुंबई में जांच हुई तो TB निकली; अब 23.36 लाख का मुआवजा

Wrong Cancer Diagnosis
भरतपुर

Bharatpur: भाई को जेल में देख फफक कर रोने लगी बहनें, राखी के दिन जेल से आई भावुक करने वाली तस्वीर

bharatpur
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.