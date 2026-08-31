भरतपुर में पूर्व विधायक के बेटे को कांग्रेस-बीजेपी दोनों ने दिया टिकट, जिलाध्यक्ष ने पार्टी से निकाला

वार्ड संख्या 1 से कप्तान सिंह मीणा, 4 से भूपालचंद, 5 से सोनवीर, 6 से ज्योति बंसल, 7 से तेजेन्द्र सिंह उर्फ लाला पहलवान, 8 से जितेंद्र सिंह, 10 से रवि कुमार शास्त्री, 11 से नीरज कुमार, 12 से सुधा शर्मा, 13 से गोविंद, 14 से गुमान सिंह, 15 से शिवदेवी, 17 से विमलेश, 18 से मीना कुमारी, 19 से मनोज, 20 से रीता देवी, 21 से हेमलता गुर्जर (हंसिका गुर्जर), 22 से नीतू सिंह, 23 से किरण राना, 24 से नरेन्द्र सिंह, 25 से कल्पना, 26 से कृष्ण मुरारी बंसल, 27 से रंजीत सिंह, 28 से नीलम जाटव, 29 से राजवीर सिंह, 30 से मुकेशचंद, 31 से जितेन्द्र गुप्ता, 32 से सुलेखा, 33 से विष्णुदत्त शर्मा, 35 से उमेश, 36 से रमेशचंद्र वर्मा, 37 से वीरेन्द्र बसवाल, 38 से शंकर, 39 से प्रदीप कुमार, 40 से रीना, 41 से योगेश्वरी मुद्गल, 42 से रूपेन्द्र सिंह, 43 से प्रेमपाल सिंह, 44 से भीम सिंह, 45 से मीना, 46 से रामकुमारी, 47 से वीरी सिंह, 49 से रसना हथैनी, 50 से लक्ष्मी देवी, 51 से सुशील शर्मा, 54 से हरेन्द्र, 55 से कृष्णकुमार शर्मा, 56 से रजत सिंह, 57 से देवेन्द्र सिंह, 58 से निशा अग्रवाल, 59 से कुसुमलता अग्रवाल, 60 से कविता गोयल, 61 से अनुराधा सिंह, 62 से जगदीश सिंह, 63 से तान्या सिंह, 64 से राजेन्द्र सिंह और 65 से प्रेम सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है।