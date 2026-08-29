मलबे में दबकर भी नहीं टूटी जिंदगी की उम्मीद, नेपाल में 97 साल की महिला कई घंटे बाद जिंदा बाहर निकलीं

बाढ़ के बाद गूना माया मलबे के नीचे दब गई थीं। उनके परिजन भी उनकी तलाश में जुटे थे। गूना माया के रिश्तेदार दीपक बोहरा काठमांडू से रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए पहुंचे। दीपक ने बीबीसी नेपाली को बताया कि उनके भाई और बेटे पेड़ों से रस्सी बांधकर बाढ़ प्रभावित इलाके में आगे गए थे। बाद में उन्होंने बताया कि गूना माया अभी जिंदा हैं, जबकि आसपास कई लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस और नेपाली सेना ने मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकालने का अभियान शुरू किया। करीब चार घंटे बाद गूना माया को सुरक्षित बाहर निकाला गया।