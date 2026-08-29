सबसे ज्यादा तेल भंडार फिर भी गरीब है वेनेजुएला? पूर्व प्रेसिडेंट को बंधक बनाने के बाद अमेरिका ने उसके तेल भंडार पर जमाया कब्जा

वेनेजुएला के पास 300 अरब बैरल से ज्यादा तेल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार माना जाता है। फिर भी देश इसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा है। सरकारी तेल कंपनी की कमजोरी, निवेश की कमी और आर्थिक संकट ने तेल उद्योग को नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी प्रतिबंधों का असर भी पड़ा। यानी तेल जमीन के नीचे बहुत है। लेकिन उसे निकालने और बाजार तक पहुंचाने की क्षमता कमजोर है।