बांग्लादेश में बढ़ा खतरा, सक्रिय हुआ आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन, बम बनाने वाले कई संदिग्ध अरेस्ट

रिपोर्ट के अनुसार, 11 अगस्त को ‘जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश’ से कथित तौर पर जुड़े मोहम्मद आरिफ को ढाका के सावर इलाके से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से हथियार और कथित बम बनाने से जुड़ी सामग्री मिलने की बात कही गई है। अगले ही दिन सावर में एक मस्जिद के पास खुले मैदान से संदिग्ध प्रेशर-कुकर बम बरामद किया गया। इसके बाद जांच और तेज कर दी गई।