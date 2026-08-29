Russia-Ukraine War: यूक्रेन के 3 सबसे खास गांवों पर अब रूस का कब्जा, पुतिन की सेना ने कीव में मिसाइल सेंटर पर भी बोला हमला

रूस लगातार पूर्वी और उत्तरी मोर्चों पर आगे बढ़ने का दावा कर रहा है। इन गांवों पर कब्जा अगर सच है तो यूक्रेन की रक्षा रेखा में दबाव बढ़ेगा। स्थानीय लोग और यूक्रेनी सेना इन क्षेत्रों से पीछे हटने की खबरों को लेकर सतर्क हैं।