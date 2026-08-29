29 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

नेपाल में तबाही के बाद एक और खतरा, ग्लेशियर से बनी झील ओवरफ्लो; फिर आ सकती है बाढ़

Nepal Flood News: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद रासुवा समेत कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। इसी बीच मलबे से नदी का रास्ता रुकने के कारण करीब 2,950 मीटर ऊंचाई पर नई झील बन गई है। झील का पानी बाहर निकल रहा है, लेकिन प्राकृतिक बांध टूटने पर अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Aug 29, 2026

Glacier avalanche Nepal

नेपाल में बाढ़ ने मचाई तबाही (Photo-X @Osinttechnical)

Nepal Flood: नेपाल में बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। रासुवा समेत कई इलाकों में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जबकि बाढ़ और मलबे से घरों, सड़कों, पुलों और जलविद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव दल अभी भी मलबे में लोगों की तलाश कर रहे हैं। इसी बीच अधिकारियों ने एक नए खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है।

टाइम्स नाउ ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में एक नई झील बन गई है, जिसका पानी अब बाहर निकलना शुरू हो गया है। विशेषज्ञों को आशंका है कि अगर झील का प्राकृतिक बांध टूटता है, तो इससे नीचे की ओर अचानक बाढ़ आ सकती है।

कहां बनी है नई झील और कैसे हुआ निर्माण?

चीन के सरकारी प्रसारक CCTV ने तस्वीरें जारी की है। जिनमें बताया गया कि नई झील उसी इलाके में बनी है, जहां बुधवार को ग्लेशियर के अलग होने की घटना हुई थी। इसी घटना के बाद इलाके में विनाशकारी बाढ़ आई थी।

नेपाल के आपदा प्रबंधन अधिकारियों के मुताबिक, सैटेलाइट तस्वीरों और शुरुआती आकलन से पता चला है कि नदी का प्रवाह ऊपर की ओर मलबे से बाधित हो गया है। इसके कारण वहां पानी जमा होकर एक झील का रूप ले चुका है। यदि इस झील का प्राकृतिक अवरोध टूटता है, तो अचानक नीचे की ओर बाढ़ आ सकती है।

काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) के जलवायु और पर्यावरणीय जोखिम विशेषज्ञ क्यूआंगगोंग झांग के अनुसार, यह झील 26 अगस्त को हुए बर्फ और चट्टानों के एवलांच के कारण बनी है। उन्होंने कहा कि झील का पानी अब बाहर निकलना शुरू हो गया है।

बताया जा रहा है कि यह झील समुद्र तल से करीब 2,950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नेपाल-चीन सीमा पर स्थित जियारोंग पोर्ट से करीब 1,000 मीटर ऊंचाई पर है। यही सीमा क्षेत्र बुधवार की विनाशकारी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। झील का प्राकृतिक अवरोध जियारोंग पोर्ट से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, झील में जमा पानी की मात्रा करीब 1,200 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल के बराबर है।

विशेषज्ञों को क्यों सता रही है चिंता?

बाढ़ में पहले ही बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। ऐसे में नई झील से पैदा हुआ संभावित खतरा राहत और बचाव अभियान के लिए एक और बड़ी चुनौती बन गया है।

ग्लेशियर और आपदा जोखिम विशेषज्ञों के मुताबिक, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पिघलने की प्रक्रिया अभी जारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राज के जियोसाइंटिस्ट जैकब स्टीनर ने कहा कि क्षेत्र में तापमान अधिक होने के कारण ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। नदी के रास्ते में बड़ी मात्रा में चट्टान और मलबा जमा होने के चलते कई जगहों पर पानी इकट्ठा हो सकता है।

हालांकि, विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि चेतावनी को गंभीरता से लेने की जरूरत है, लेकिन बुधवार को आई बाढ़ जितनी बड़ी एक और बाढ़ आने की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है।

मुर्दाघरों में जगह की हुई कमी

द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, रासुवा और नुवाकोट से बहकर गए शव चितवन, तनहूं, नवलपरासी और धादिंग तक पाए गए हैं। लगातार शव मिलने के कारण नुवाकोट, धादिंग और नवलपरासी के मुर्दाघरों में जगह की कमी हो गई है। स्थिति को देखते हुए कुछ शवों को पड़ोसी जिलों में भेजना पड़ा है।

Nepal Flash Flood: 30 मिनट में 9 मीटर बढ़ा जलस्तर: हिम-चट्टान हिमस्खलन ने नेपाल की नदियों को बनाया तबाही का सैलाब

ये भी पढ़ें
Nepal glacier collapse

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Aug 2026 04:41 pm

Published on:

29 Aug 2026 04:41 pm

Hindi News / World / नेपाल में तबाही के बाद एक और खतरा, ग्लेशियर से बनी झील ओवरफ्लो; फिर आ सकती है बाढ़

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

नेपाल की बाढ़ ने बढ़ाई चिंता, तेजी से पिघल रहे हिमालयी ग्लेशियर दे रहे बड़े खतरे का संकेत

nepal flood india help leaders reaction
विदेश

Nepal Flood: बचाव अभियान में मदद के लिए भारत से 11 लोग पहुंचे तो नेपाल की आई प्रतिक्रिया, पीएम मोदी को बताया ‘बेहद उदार’

Nepal new PM Balen Shah And PM Modi
विदेश

बांग्लादेश में बढ़ा खतरा, सक्रिय हुआ आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन, बम बनाने वाले कई संदिग्ध अरेस्ट

JMB group Bangladesh
विदेश

Asim Munir: पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने POF का किया दौरा, हथियार उत्पादन और रक्षा निर्यात की क्षमता का लिया जायजा

Asim Munir POF Visit
विदेश

नेपाल बाढ़ में बहकर मीलों दूर पहुंचा बैंक का लॉकर, ग्रामीणों ने तोड़ा; 29 गिरफ्तार, 57 लाख बरामद

Nepal Flood, Nepal Flood News, Nepal Bank Locker, Bank Locker Swept Away, Nepal Flood Looting, Nepal Bank Safe, Bank Safe Looted, Nepal Flood Crime, Dhading Flood,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.