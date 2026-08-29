नेपाल में तबाही के बाद एक और खतरा, ग्लेशियर से बनी झील ओवरफ्लो; फिर आ सकती है बाढ़

बताया जा रहा है कि यह झील समुद्र तल से करीब 2,950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नेपाल-चीन सीमा पर स्थित जियारोंग पोर्ट से करीब 1,000 मीटर ऊंचाई पर है। यही सीमा क्षेत्र बुधवार की विनाशकारी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। झील का प्राकृतिक अवरोध जियारोंग पोर्ट से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, झील में जमा पानी की मात्रा करीब 1,200 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल के बराबर है।