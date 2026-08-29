Nepal Flood: चीनी निर्माण की वजह से आई नेपाल में बाढ़? पूर्व PM सलाहकार बोले- दोष मढ़ने का समय नहीं

Nepal Flood: नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के विदेश नीति सलाहकार राजन भट्टराई ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद सीमावर्ती इलाकों में चीन की निर्माण गतिविधियों पर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। चीन पर आरोप लगाने से बचते हुए उन्होंने कहा कि यह एक-दूसरे पर उंगली उठाने का समय नहीं है, बल्कि आपदा के असली कारणों को समझने और राहत कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है । उन्होंने इस संकट के समय तुरंत मदद का हाथ बढ़ाने के लिए भारत सरकार और भारतीय नागरिकों का आभार भी व्यक्त किया।