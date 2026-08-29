यूक्रेन में रूसी मिसाइलों का कहर, कीव के रिहायशी इलाकों में तबाही, 27 लोगों की मौत

Russia Ukraine War: यूक्रेन में रूस के हवाई हमले ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। शनिवार को कीव क्षेत्र में रातभर रूसी हमले हुए। इनमें 27 लोगों की मौत हो गई। वहीं, 42 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कीव क्षेत्र के गवर्नर तिमुर तकाचेंको के मुताबिक, हमले के बाद बुचा जिले के प्रभावित इलाकों से 380 से ज्यादा लोगों को निकाला जा रहा है। रिहायशी इलाकों में भी हमलों का असर देखने को मिला है। कई जगहों पर नुकसान की खबर है। राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकों में काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।