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यूक्रेन में रूसी मिसाइलों का कहर, कीव के रिहायशी इलाकों में तबाही, 27 लोगों की मौत

यूक्रेन के कीव क्षेत्र में रातभर हुए रूसी हवाई हमले में 27 लोगों की मौत और 42 घायल हुए। बुचा जिले से 380 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है।
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भारत

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Rahul Yadav

Aug 29, 2026

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यूक्रेन में रूसी मिसाइलों का कहर, 27 लोगों की मौत (फोटो - एक्स/@IuliiaMendel)

Russia Ukraine War: यूक्रेन में रूस के हवाई हमले ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। शनिवार को कीव क्षेत्र में रातभर रूसी हमले हुए। इनमें 27 लोगों की मौत हो गई। वहीं, 42 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कीव क्षेत्र के गवर्नर तिमुर तकाचेंको के मुताबिक, हमले के बाद बुचा जिले के प्रभावित इलाकों से 380 से ज्यादा लोगों को निकाला जा रहा है। रिहायशी इलाकों में भी हमलों का असर देखने को मिला है। कई जगहों पर नुकसान की खबर है। राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकों में काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।

कीव के पास वेयरहाउस में गिरा रूसी ड्रोन

अधिकारियों के मुताबिक, कीव के पश्चिमी बाहरी इलाके में स्थित एक वेयरहाउस को रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया। ड्रोन के गिरने के बाद वहां भीषण आग लग गई। इसके बाद लगातार विस्फोट होने लगे। यूक्रेन के अभियोजकों के मुताबिक, वेयरहाउस में विस्फोटक वस्तुएं रखी हुई थीं।

यूक्रेन के अभियोजक जनरल के कार्यालय के मुताबिक, यह घटना 28 अगस्त की रात करीब 8:10 बजे हुई। एक मानवरहित हवाई वाहन यानी ड्रोन कीव क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से में स्थित मायला शहर में एक प्रतिष्ठान के परिसर पर गिरा या उससे टकराया। इसके बाद परिसर में बड़े स्तर पर आग लग गई और विस्फोट शुरू हो गए। आग की वजह से इलाके में काफी दूर तक काले धुएं का गुबार दिखाई दिया।

27 लोगों की मौत, आंकड़ा बढ़ने की आशंका

कीव क्षेत्र के गवर्नर तिमुर तकाचेंको ने बताया कि अब तक 27 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि मृतकों की संख्या अभी अंतिम नहीं है और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। मृतकों में दिमित्रिव्स्का गांव के मेयर तारास दिदिच भी शामिल हैं। हमले में 42 लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। प्रभावित इलाके से 380 से ज्यादा लोगों को निकाला जा रहा है।

विस्फोटक सामग्री रखने की जांच

यूक्रेन के अभियोजकों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। जांच का एक प्रमुख हिस्सा यह पता लगाना है कि संबंधित परिसर में विस्फोटक वस्तुओं और सामग्री को रखने की अनुमति थी या नहीं। अधिकारी यह भी जांच रहे हैं कि कंपनी के पास इस तरह की सामग्री रखने के लिए जरूरी परमिट और मंजूरियां थीं या नहीं। जांच में इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि परिसर में विस्फोटक सामग्री को लेकर सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या नहीं।

पहले हुए हमले के बाद भी नहीं लिया सबक?

यूक्रेन के प्रधानमंत्री सर्गिय कोरेत्स्की ने इससे पहले जुलाई में कीव के पास विश्नेवे में हुए एक घातक हमले का जिक्र किया। उस घटना में भी एक हथियार भंडार को नुकसान पहुंचा था। उन्होंने कहा कि पिछली घटना की जांच में सरकारी कंपनी की गंभीर लापरवाही सामने आई थी। उनके मुताबिक, कंपनी ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया था, जबकि आसपास रिहायशी इलाके मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू हुए पांच साल होने वाले हैं, लेकिन अगर ऐसी गलतियां बार-बार दोहराई जाती हैं तो इसे आपराधिक लापरवाही माना जाना चाहिए।

उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

रूस और यूक्रेन के बीच हमले तेज

रूस और यूक्रेन ने पिछले कुछ महीनों में एक-दूसरे के खिलाफ लंबी दूरी के हमले तेज किए हैं। इन हमलों में कई जगहों पर आग लगने और नागरिकों के हताहत होने की घटनाएं सामने आई हैं। कीव क्षेत्र में हुए इस ताजा हमले के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। अधिकारी प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन कर रहे हैं और मृतकों तथा घायलों की संख्या की पुष्टि की जा रही है।

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Updated on:

29 Aug 2026 03:05 pm

Published on:

29 Aug 2026 02:52 pm

Hindi News / World / यूक्रेन में रूसी मिसाइलों का कहर, कीव के रिहायशी इलाकों में तबाही, 27 लोगों की मौत

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