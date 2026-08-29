Nepal Flash Flood: ग्लेशियर ने नेपाल को बुरी तरह हिलाया, अब उबरने में लग सकते हैं 5 अरब डॉलर

साल 2015 में आए 7.8 तीव्रता वाले भूकंप में करीब 9 हजार लोग मारे गए थे। पांच लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए थे। उस समय नुकसान देश की अर्थव्यवस्था का लगभग एक तिहाई था और पुनर्निर्माण में 9 अरब डॉलर खर्च हुए थे। इस बार बाढ़ का असर अलग है। जानें कम गई हैं लेकिन बुनियादी ढांचा और बिजली परियोजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।