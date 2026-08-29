विदेश जाना बंद, अब ‘घर पर रहकर ही लड़ो’, इस्लामिक स्टेट ने बदला पैंतरा, सुरक्षा एजेंसियों के उड़े होश

ISIS Recruitment India: कभी विदेश जाकर सीरिया, इराक या अफगानिस्तान के युद्ध मैदानों में इस्लामिक स्टेट का हिस्सा बनने वाले भारतीय युवाओं का रुझान अब लगभग खत्म सा हो गया है। आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2023 के बीच जो युवक देश छोड़कर जा रहे थे, 2024 के बाद से उनकी संख्या शून्य के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह राहत की बात नहीं है, क्योंकि खतरा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसका तरीका बदल गया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के विश्लेषण के अनुसार, विदेश में बैठे हैंडलर्स अब युवाओं को देश छोड़कर आने को नहीं कह रहे, बल्कि 'घर पर रहो और यहीं से गतिविधियों को अंजाम दो' का नया तरीका अपना रहे हैं।