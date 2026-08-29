कई हफ्तों तक अस्पताल में रही बेहोश, होश आया तो सुनाई पूरी कहानी, अब इन्फ्लुएंसर की मौत

घटना के वक्त वहां से गुजर रहे एक परिचित ने मनजीत को आग की लपटों में घिरा देखा। उसने बिना देर किए कंबल की मदद से आग बुझाी और उसे तुरंत पास के अस्पताल ले गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसे मोहाली और फिर 9 जुलाई को चंडीगढ़ के PGIMER में भर्ती कराया गया।

अस्पताल में कई हफ्तों तक मनजीत जिंदगी के लिए संघर्ष करती रही और बेहोश रही। 5 अगस्त को जब उसे थोड़ा होश आया, तब उसने अपने साथ हुई इस दरिंदगी का खुलासा परिवार के सामने किया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद शरीर काफी ज्यादा झुलस जाने के कारण 26 अगस्त को उसकी मौत हो गई।