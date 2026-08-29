अचानक जेल पहुंचे CM विजय, फांसी घर तक का किया निरीक्षण; जानिए क्या था मकसद?

मुख्यमंत्री के दौरे का एक अहम हिस्सा जेल का हाई सिक्योरिटी ब्लॉक रहा। उन्होंने यहां की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। विजय ने जेल के फांसी क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जेल परिसर में मौजूद मुलाकात कक्ष, एकांतवास वार्ड, कक्षाओं और पुस्तकालय का भी दौरा किया। साथ ही उन्नत कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था भी देखी।