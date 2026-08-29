Punjab: कपूरथला में दोस्तों संग निकला 25 साल का युवक घर नहीं लौटा, 14 दिन बाद खेत में मिला शव; सामने आई पूरी कहानी

Punjab Crime: पंजाब के कपूरथला जिले में 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। देसाल गांव का रहने वाला अमनदीप सिंह 14 अगस्त को कुछ दोस्तों के साथ घर से निकला था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। परिवार ने उसकी तलाश की और पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन कई दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला। अब करीब 14 दिन बाद उसका शव एक खेत से बरामद किया गया है। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान अमनदीप के कुछ दोस्तों पर शक गया। पुलिस ने वरिंदर और पलविंदर उर्फ अजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अमनदीप को ड्रग देने की बात कबूल की।