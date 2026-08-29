Punjab: कपूरथला में दोस्तों संग निकला 25 साल का युवक घर नहीं लौटा, 14 दिन बाद खेत में मिला शव; सामने आई पूरी कहानी

सुल्तानपुर लोधी के डीएसपी धीरेंद्र वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 25 वर्षीय अमनदीप की मौत के कारणों का पता चल सकेगा। प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo- freepik)
Punjab Crime: पंजाब के कपूरथला जिले में 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। देसाल गांव का रहने वाला अमनदीप सिंह 14 अगस्त को कुछ दोस्तों के साथ घर से निकला था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। परिवार ने उसकी तलाश की और पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन कई दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला। अब करीब 14 दिन बाद उसका शव एक खेत से बरामद किया गया है। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान अमनदीप के कुछ दोस्तों पर शक गया। पुलिस ने वरिंदर और पलविंदर उर्फ अजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अमनदीप को ड्रग देने की बात कबूल की।
स्थानीय पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि 14 अगस्त की रात अमनदीप ने उनके साथ ड्रग्स का सेवन किया था। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। आरोप है कि हालत गंभीर होने के बावजूद उसे मदद देने के बजाय आरोपी उसे खेतों में छोड़कर चले गए। पुलिस का कहना है कि अगले दिन अमनदीप की मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर उसका शव खेत में दफना दिया और घटना को छिपाने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर गुरुवार को करीब 14 दिन बाद शव को कब्र से बाहर निकाला।
फत्तूढींगा थाने में वरिंदर और पलविंदर उर्फ अजय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 238 और 140(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है।पूछताछ के आधार पर पुलिस ने एक तीसरे व्यक्ति को भी मामले में आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक, अमनदीप के मोबाइल फोन की जांच में सामने आया कि उसने आखिरी बार अपने कुछ दोस्तों से संपर्क किया था। इससे पुलिस को जांच आगे बढ़ाने में मदद मिली।
सुल्तानपुर लोधी के डीएसपी धीरेंद्र वर्मा ने बताया कि अमनदीप 14 अगस्त को घर से लापता हुआ था। परिवार की शिकायत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अमनदीप को ड्रग्स देने की बात स्वीकार की है। हालांकि, पुलिस ने साफ किया है कि अमनदीप की मौत वास्तव में ड्रग ओवरडोज से हुई थी या किसी अन्य वजह से इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। शव को कपूरथला के सिविल अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार के सदस्यों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।
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