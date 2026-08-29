राहुल गांधी से न मिल पाने का गुस्सा, बिहार कांग्रेस के नेता दिल्ली में अपनी ही पार्टी के खिलाफ देंगे धरना

Rahul Gandhi: राजनीति में अक्सर विरोधी दल एक-दूसरे पर हमला बोलते हैं, लेकिन क्या हो जब किसी पार्टी के नेता अपने ही बड़े नेताओं के खिलाफ धरने पर बैठ जाएं। कुछ ऐसा ही नजारा अगले महीने देश की राजधानी में देखने को मिल सकता है। बिहार में मिली करारी हार के बाद अब बिहार कांग्रेस के अंदर बगावत के सुर फूट चुके हैं। राहुल गांधी से मुलाकात का समय न मिलने और प्रदेश नेतृत्व से नाराज नेता अब 8 सितंबर को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन के बाहर धरना देने का ऐलान किया है।