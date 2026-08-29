29 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

राहुल गांधी से न मिल पाने का गुस्सा, बिहार कांग्रेस के नेता दिल्ली में अपनी ही पार्टी के खिलाफ देंगे धरना

Congress Party: बिहार कांग्रेस के नेताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी से मिलने का समय न मिलने और चुनाव में हार से नाराज नेता 8 सितंबर को दिल्ली में धरना देंगे। जानें क्या हैं पूरा मामला...
2 min read
Google source verification

पटना

image

Pratiksha Gupta

Aug 29, 2026

Bihar Politics, Congress Internal Rift

बिहार कांग्रेस के नेता अपने ही नेतृत्व के खिलाफ दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन (फोटो सोर्स- IANS)

Rahul Gandhi: राजनीति में अक्सर विरोधी दल एक-दूसरे पर हमला बोलते हैं, लेकिन क्या हो जब किसी पार्टी के नेता अपने ही बड़े नेताओं के खिलाफ धरने पर बैठ जाएं। कुछ ऐसा ही नजारा अगले महीने देश की राजधानी में देखने को मिल सकता है। बिहार में मिली करारी हार के बाद अब बिहार कांग्रेस के अंदर बगावत के सुर फूट चुके हैं। राहुल गांधी से मुलाकात का समय न मिलने और प्रदेश नेतृत्व से नाराज नेता अब 8 सितंबर को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन के बाहर धरना देने का ऐलान किया है।

राहुल गांधी से मिलने का समय नहीं मिल रहा

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य आनंद माधव ने बताया कि बिहार के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता लंबे समय से पार्टी के राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रहे हैं। उनका दावा है कि नवंबर 2025 से ही मुलाकात की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब तक उन्हें समय नहीं दिया गया। इसी उपेक्षा और खीज के चलते नेताओं ने निर्णय लिया है कि वे 8 सितंबर को दिल्ली पहुंचकर इंदिरा भवन के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे।

इन दो बड़े चेहरों को हटाने की मांग पर अड़े नेता

बिहार कांग्रेस के नाराज गुट का सबसे बड़ा गुस्सा प्रदेश संगठन को संभाल रहे दो प्रमुख चेहरों पर हैं। जिनमें एक तो बिहार प्रभारी महासचिव कृष्णा अल्लावरू है और दूसरे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार है। प्रदर्शनकारी नेताओं का कहना है कि इन दोनों की अगुवाई में पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में खुद प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार भी अपनी सीट नहीं बचा सके थे। ऐसे में कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जो नेतृत्व खुद चुनाव हार गया, वह पार्टी को आगे कैसे ले जा सकता है।

आश्वासन तो मिला, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ

ऐसा नहीं है कि नाराज नेताओं ने पहले अपनी बात नहीं रखी। नवंबर 2025 में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी थीं। उस समय आलाकमान की तरफ से जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया गया था। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी जब धरातल पर कोई बदलाव नहीं दिखा, तो नेताओं का सब्र टूट गया।

कई दिग्गज नेता होंगे प्रदर्शन में शामिल

8 सितंबर को होने वाले इस प्रदर्शन में बिहार कांग्रेस के कई जाने-पहचाने चेहरे शामिल हो सकते हैं। इनमें पूर्व उपाध्यक्ष जमाल अहमद और राजकुमार राजन, AICC सदस्य नागेंद्र पासवान, पूर्व विधायक छत्रपति यादव, बी. अख्तर और अनिल कुमार सिंह जैसे नाम शामिल हैं। वहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार झा ने भी माना है कि ये समर्पित कार्यकर्ता हैं और हाईकमान को बैठकर इनकी शिकायतें जरूर सुननी चाहिए।

19 सीटों से गिरकर सिर्फ 6 पर आ गई है कांग्रेस

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस का प्रदर्शन अब तक का सबसे खराब रहा था। साल 2020 में जहां कांग्रेस के पास 19 सीटें थीं, वहीं पिछले चुनाव में पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर सिमट कर रह गई। इस करारी हार के बाद से ही बिहार कांग्रेस के अंदर कलह शुरू हो गई थी, जो अब दिल्ली में धरने तक पहुंच गई है।

‘आरक्षण खत्म नहीं, असली हकदार को मिले फायदा’, संतोष सुमन ने उठाई समीक्षा की मांग, बिहार में गर्माई राजनीति

ये भी पढ़ें
reservation review demand, sc st sub classification

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Aug 2026 10:31 am

Published on:

29 Aug 2026 10:08 am

Hindi News / National News / राहुल गांधी से न मिल पाने का गुस्सा, बिहार कांग्रेस के नेता दिल्ली में अपनी ही पार्टी के खिलाफ देंगे धरना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अचानक जेल पहुंचे CM विजय, फांसी घर तक का किया निरीक्षण; जानिए क्या था मकसद?

Tamil Nadu CM Vijay
राष्ट्रीय

प्रशांत किशोर की अफसरों संग तस्वीर पर विवाद, मुख्य सचिव कार्यालय ने दी सफाई- बताया क्या हुआ था 27 अगस्त को

Bihar top officials meeting
राष्ट्रीय

Punjab: कपूरथला में दोस्तों संग निकला 25 साल का युवक घर नहीं लौटा, 14 दिन बाद खेत में मिला शव; सामने आई पूरी कहानी

Kapurthala youth body found in field
राष्ट्रीय

Nepal flash floods: नेपाल बाढ़ के बाद Infosys के CEO लक्ष गोपिसेट्टी से टूटा संपर्क, अब कंपनी का आया बयान

Infosys CEO Lax Gopisetty missing after Nepal floods
राष्ट्रीय

CNG Price Hike: फिर महंगी हुई सीएनजी, Delhi-NCR में 3.89 रुपए प्रति किलो की हुई बढ़ोतरी

CNG Price Hike in Delhi-NCR
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.