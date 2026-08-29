CNG Price Hike: फिर महंगी हुई सीएनजी, Delhi-NCR में 3.89 रुपए प्रति किलो की हुई बढ़ोतरी

CNG Latest Price: पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान के बीच जारी तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसी क्रम में दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर सीएनजी महंगी हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की ओर से सीएनजी की कीमतों में 3.89 रुपए प्रति किलो का इजाफा किया गया है। अब दिल्ली में 1 किलो CNG के लिए 86.98 रुपए चुकाने होंगे। नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी का नया रेट 95.59 रुपए प्रति किलो हो गया है। नई दरें आज शुक्रवार (29 अगस्त) से लागू हो गई हैं।