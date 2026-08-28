माफिक हत्याकांड में सीजेपी ने बंगाल सरकार को दी और 10 दिन की मोहलत, गिरफ्तारी नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन

पुलिस के अनुसार 13 अगस्त की रात कुछ लोगों ने शेख अब्दुल हाफिज के घर पर धावा बोल दिया। आरोप है कि हमलावर लाठी, लोहे की रॉड और सब्बल लेकर पहुंचे थे। हमले के दौरान हाफिज किसी तरह घर के भीतर चले गए, लेकिन उनके पिता शेख मोहम्मद माफिक हमलावरों की चपेट में आ गए। उन्हें गंभीर रूप से पीटा गया। पुलिस के पहुंचने के बाद माफिक को अस्पताल ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर 15 अगस्त को उन्हें बर्द्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां शनिवार रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया।