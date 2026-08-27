अधीर रंजन चौधरी का BJP पर हमला, बोले- सत्ता के लालच में नेता ‘घर-जमाई’ बन गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा

Murshidabad News: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने BJP को लेकर नेताओं के पाला बदलने पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता जनता से वोट लेने के बाद अपने फायदे के लिए दूसरी पार्टी का साथ पकड़ लेते हैं। चौधरी ने ऐसे नेताओं को मौकापरस्त बताया और कहा कि उनका ध्यान विचारधारा से ज्यादा सत्ता और उससे मिलने वाले फायदे पर है।