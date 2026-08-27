अधीर रंजन चौधरी का BJP पर हमला, बोले- सत्ता के लालच में नेता ‘घर-जमाई’ बन गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा

मुर्शिदाबाद में BJP पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने निशाना साधा। (फोटो सोर्स-IANS)
Murshidabad News: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने BJP को लेकर नेताओं के पाला बदलने पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता जनता से वोट लेने के बाद अपने फायदे के लिए दूसरी पार्टी का साथ पकड़ लेते हैं। चौधरी ने ऐसे नेताओं को मौकापरस्त बताया और कहा कि उनका ध्यान विचारधारा से ज्यादा सत्ता और उससे मिलने वाले फायदे पर है।
अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कुछ नेता चुनाव के समय लोगों के बीच जाते हैं, उनसे वोट मांगते हैं और बड़े-बड़े वादे करते हैं। लेकिन जब राजनीतिक हालात बदलते हैं तो वही नेता अपने फायदे के हिसाब से पाला बदल लेते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP के साथ जाने की वजह भी सत्ता में बने रहना, पद हासिल करना और राजनीतिक ताकत का फायदा उठाना है।
चौधरी ने अपने बयान में एक राजनीतिक संगठन का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ नेताओं ने BJP के साथ सीधे जुड़ने के बजाय बीच का रास्ता चुना। इसी बात पर तंज कसते हुए उन्होंने उन्हें BJP का 'घर-जमाई' तक कह दिया।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि ऐसे नेताओं के लिए जनता और उनके मुद्दों से ज्यादा अहम सत्ता के करीब रहना है। हालांकि, चौधरी की ओर से लगाए गए ये आरोप राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि अदालत ने संबंधित मामले में नेताओं को फटकार लगाई है। हालांकि, उनके इस बयान में कोर्ट की टिप्पणी के मामले और उसके पूरे संदर्भ की जानकारी सामने नहीं आई है।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में और किस आधार पर टिप्पणी की, इसे लेकर अलग से आधिकारिक जानकारी सामने आने का इंतजार है।
अधीर रंजन चौधरी का यह बयान पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी खींचतान के बीच आया है। राज्य में लंबे समय से नेताओं के पार्टी बदलने और चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण बदलने को लेकर आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं।
चौधरी ने नेताओं के पाला बदलने को मतदाताओं के भरोसे से जोड़ते हुए कहा कि लोग अपने प्रतिनिधियों को एक उम्मीद के साथ वोट देते हैं। ऐसे में चुनाव के बाद निजी या राजनीतिक फायदे के लिए रुख बदलने पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
फिलहाल अधीर रंजन चौधरी के 'BJP के घर-जमाई' वाले बयान ने बंगाल की सियासत में नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। आने वाले समय में इस बयान पर BJP की ओर से प्रतिक्रिया आने की संभावना है।
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