नेपाल बाढ़ में पूर्व टीएमसी विधायक सुब्रांशु रॉय की पत्नी लापता, मंगलवार रात से नहीं हुआ संपर्क

NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर 24 परगना जिले की रहने वाली शर्मिष्ठा भौमिक रॉय 21 अगस्त को एक ट्रैवल एजेंसी के जरिए आयोजित यात्रा में नेपाल गई थीं। वह अकेले सफर कर रही थीं। 25 अगस्त की रात से उनके पति सुब्रांशु रॉय से उनका संपर्क नहीं हो पाया है। सुब्रांशु रॉय पश्चिम बंगाल के बिजपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी विधायक रह चुके हैं। वह पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय के बेटे हैं।