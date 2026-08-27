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Nepal Flash Flood : नेपाल फ्लैश फ्लड के बाद तमिलनाडु की महिला लापता, भाई ने कहा- दो दिन से बहन की कोई खबर नहीं

Tamil Nadu woman missing in Nepal : नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड के बाद तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की 49 वर्षीय विमला रवि लापता हैं। वह 49 लोगों के समूह के साथ कैलाश यात्रा पर गई थीं। परिवार के मुताबिक, दो दिन से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है।
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भारत

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kamlesh sharma

Aug 27, 2026

Tiruchirappalli woman missing

Tamil Nadu woman missing in Nepal (Photo ANI)

Tamil Nadu woman missing in Nepal : तिरुचिरापल्ली। नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड के बाद तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की रहने वाली एक महिला के लापता होने की खबर से परिवार में चिंता का माहौल है। श्रीरंगम के सरस्वती गार्डन निवासी 49 वर्षीय विमला रवि कैलाश यात्रा के लिए 49 लोगों के समूह के साथ नेपाल गई थीं। बाढ़ के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिजनों ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से उनकी सुरक्षा और जगह की तत्काल जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है।

दो दिन से नहीं हो पा रहा संपर्क

परिजनों के मुताबिक, विमला रवि ने करीब दो दिन पहले आखिरी बार परिवार से संपर्क किया था। उन्होंने बताया था कि वह चीनी इमिग्रेशन कार्यालय में हैं। इसके बाद से उनका मोबाइल फोन संपर्क में नहीं है। विमला चेन्नई स्थित एक निजी ट्रैवल एजेंसी के जरिए कैलाश यात्रा पर गई थीं। ट्रैवल एजेंसी के कर्मचारियों के अनुसार, विमला ने आखिरी बार उन्हें फोन कर बताया था कि वह इमिग्रेशन कार्यालय जा रही हैं। इसके बाद उनकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है।

भाई ने कहा- दो दिन से बहन की कोई खबर नहीं

विमला के भाई सतीश ने बताया कि उनकी बहन कैलाश यात्रा के लिए नेपाल गई थीं। उन्होंने कहा कि बुधवार सुबह करीब 8 बजे विमला से उनकी बात हुई थी। सतीश ने कहा कि इसके बाद से हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। दो दिन से उनकी कोई खबर नहीं है। केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है। परिजनों ने सरकार से विमला की सुरक्षा और उनके ठिकाने के बारे में जल्द से जल्द जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है।

49 लोगों के समूह के साथ गई थीं नेपाल

जानकारी के अनुसार, विमला रवि चेन्नई की एक निजी ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से 49 लोगों के समूह के साथ कैलाश यात्रा पर नेपाल गई थीं। नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद कई इलाकों में संपर्क और आवाजाही प्रभावित हुई है। ऐसे में यात्रा पर गए लोगों के परिवार अपने परिजनों की जानकारी के लिए अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। विमला के परिवार और रिश्तेदारों ने भावुक अपील करते हुए सरकार से उनकी तलाश तेज करने और जल्द सुरक्षित होने की जानकारी देने की मांग की है।

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Updated on:

27 Aug 2026 06:02 pm

Published on:

27 Aug 2026 06:02 pm

Hindi News / National News / Nepal Flash Flood : नेपाल फ्लैश फ्लड के बाद तमिलनाडु की महिला लापता, भाई ने कहा- दो दिन से बहन की कोई खबर नहीं

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