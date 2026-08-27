Nepal Flash Flood : नेपाल फ्लैश फ्लड के बाद तमिलनाडु की महिला लापता, भाई ने कहा- दो दिन से बहन की कोई खबर नहीं

Tamil Nadu woman missing in Nepal : तिरुचिरापल्ली। नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड के बाद तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की रहने वाली एक महिला के लापता होने की खबर से परिवार में चिंता का माहौल है। श्रीरंगम के सरस्वती गार्डन निवासी 49 वर्षीय विमला रवि कैलाश यात्रा के लिए 49 लोगों के समूह के साथ नेपाल गई थीं। बाढ़ के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिजनों ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से उनकी सुरक्षा और जगह की तत्काल जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है।