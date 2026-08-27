मराठी न बोलने वाले ड्राइवरों पर नहीं होगा एक्शन, CM फडणवीस ने भाषा सीखने के लिए दिया 1 साल का समय

Auto-Taxi Drivers Marathi: महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए बुनियादी मराठी जानने के नियम के संबंध में बड़ा निर्णय लिया है। परिवहन विभाग मराठी न बोल पाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को भाषा सीखने के लिए एक अतिरिक्त साल दिया गया है। इस एक साल की अवधि के दौरान किसी भी ड्राइवर के खिलाफ कोई प्रशासनिक या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।