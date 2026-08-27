बिलपावर लिमिटेड पर ईडी का बड़ा एक्शन, मुंबई-वडोदरा में सात ठिकानों पर छापे, 12.20 करोड़ के जेवर जब्त

ईडी के मुताबिक, इस रकम का एक हिस्सा कुछ परिवार के सदस्यों और उनके सहयोगियों के नियंत्रण वाली अलग-अलग कंपनियों और संस्थाओं तक पहुंचाया गया। तलाशी में ईडी को अचल संपत्तियों, जमीन और मशीनरी से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी के अनुसार, बिलपावर लिमिटेड ट्रांसफार्मर के लेमिनेशन और कोर बनाने का काम करती है। कंपनी का प्रबंधन राजेंद्र कुमार चौधरी, सुरेश कुमार चौधरी और नरेशकुमार चौधरी के पास था। तलाशी में ईडी को अचल संपत्तियों, जमीन और मशीनरी से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। इसके अलावा खातों की किताबें, लेजर, अन्य दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए हैं। मामले में जांच जारी है।