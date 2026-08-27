‘तू भी बिकता है, वो भी बिकती है’, श्रेया कारला-ऋषभ जायसवाल पर भड़कीं भाव्या सिंह, बोलीं- ‘मेरा मुंह मत खुलवाना’

रियलिटी शो 'लॉक अप 2' की विनर श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। सभी कंटेस्टेंट्स के वोट मिलने के बाद श्रेया कालरा ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। हालांकि, शुरुआत में सोशल मीडिया फैन पेजों पर शिवांगी जोशी के विनर बनने की खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन आखिर में श्रेया कालरा ने बाजी मार ली। श्रेया ने राम कपूर, शिवांगी जोशी, योगेश रावत और शिल्पा शिंदे जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए टॉप-5 में जगह बनाई और फिनाले में ट्रॉफी के साथ 1 करोड़ रुपये की इनामी राशि भी अपने नाम कर ली।