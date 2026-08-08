‘मैं अभी पागलखाने से निकलकर आई हूं, अब नहीं जाना’, ‘बिग बॉस’ में एंट्री की खबरों पर श्रेया कालरा ने दिया ऐसा जवाब

इतना ही नहीं, श्रेया ने इस दौरान अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े एक और सवाल का जवाब दिया। जब उनसे शादी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी शादी का कोई प्लान नहीं है, लेकिन उन्हें वो शख्स मिल चुका है जिससे वो शादी करना चाहती हैं। उनका इशारा ऋषभ जायसवाल की तरफ था। उन्होंने आगे बताया कि फिलहाल दोनों अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं और शादी को लेकर बाद में प्लान करेंगे। मजाकिया अंदाज में श्रेया ने ये भी कहा कि जब ऋषभ उनकी तरफ से सॉलिटेयर डायमंड लेकर आएंगे, तो वो पक्का हां कह देंगी।