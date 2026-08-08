‘तो फिर आओ’ के ओरिजिनल सिंगर मुस्तफा जाहिद ‘आवारापन 2’ से बाहर, गीतकार सईद कादरी ने बताई वजह

Saeed Quadri On Mustafa Zahid: इमरान हाशमी की बहुचर्चित फिल्म 'आवारापन 2' (Awarapan 2) के म्यूजिक एल्बम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। साल 2007 में आई फिल्म 'आवारापन' के ब्लॉकबस्टर गानों 'तो फिर आओ' और 'तेरा मेरा रिश्ता' को पाकिस्तानी सिंगर मुस्तफा जाहिद ने अपनी आवाज दी थी, लेकिन फिल्म के सीक्वल में वह शामिल नहीं हैं। इन आइकॉनिक ट्रैक्स की रीक्रिएशन लिस्ट से मुस्तफा जाहिद का नाम गायब होने पर फैंस लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब इस पूरे विवाद और बदलाव के बीच जाने-माने गीतकार सईद कादरी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि वक्त और हालातों को देखते हुए फैसले लेने पड़ते हैं।