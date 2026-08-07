“जो सच बोलता है उसे कॉन्ट्रोवर्सी बनाते हैं” योगी आदित्यनाथ ने की कंगना रनौत की तारीफ, एक्ट्रेस ने वीडियो किया पोस्ट

Yogi Adityanath praises Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। दिल्ली में हुए नीट पेपर लीक पर एक्ट्रेस ने Gen Z को गटर छाप कहा था, जिसके बाद उन्हें भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। जहां हर कोई कंगना को ट्रोल करता नजर आता है वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी जमकर तारीफ की है। सीएम योगी ने कंगना की फिल्मों, उनकी एक्टिंग और उनकी बेबाक बयानबाजी पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी सच बोलता है देश के कई लोग उसे जानबूझकर विवादों में घसीटते हैं।