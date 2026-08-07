“वो बहुत मेटी थीं” रेखा के ट्रांसफॉर्मेशन पर जीजा तेज सप्रू का बयान, बताया- आलोचना का कैसा पड़ा था एक्ट्रेस पर असर

Rekha Transformation: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रेखा के लुक्स, ग्रेस और ग्रूमिंग का हर कोई मुरीद है, लेकिन जब रेखा ने अपने करियर की शुरूआत की थी उस समय वह काफी मोटी थीं। रेखा की आलोचना होची थी, लोग उन्हें मोटी कहकर बुलाते थे। इसी को लेकर उनके जीजा और एक्टर तेज सप्रू ने खुलासा किया है और रेखा के शानदार ट्रांसफॉर्मेशन पर खुलकर बात की है। तेज सप्रू ने बताया कि इंडस्ट्री में शुरुआती दौर में मिली चुनौतियों और आलोचनाओं के बावजूद रेखा ने खुद को संवारने के लिए जो कड़ी मेहनत की, वह काबिले तारीफ है। रेखा के इस समर्पण और खुद में लाए गए बदलावों की आज भी बॉलीवुड और फैंस मिसाल देते हैं।