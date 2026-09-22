National Film Awards 2026 LIVE: धनुष को ‘रायन’ के लिए एक और पुरस्कार, यामी गौतम को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सम्मान

धनुष ने अपनी निर्देशित फिल्म ‘रायन’ के लिए शाम का दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किया। यह फिल्म उनके करियर में खास जगह रखती है, क्योंकि यह बतौर निर्देशक उनकी दूसरी फिल्म थी और बतौर अभिनेता उनकी 50वीं फिल्म भी थी। ऐसे में इस फिल्म के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार उनके लिए और भी खास बन गया।