National Film Awards 2026 LIVE: धनुष को ‘रायन’ के लिए एक और पुरस्कार, यामी गौतम को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सम्मान

National Film Awards 2026 (फोटो सोर्स- pti)
धनुष ने अपनी निर्देशित फिल्म ‘रायन’ के लिए शाम का दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किया। यह फिल्म उनके करियर में खास जगह रखती है, क्योंकि यह बतौर निर्देशक उनकी दूसरी फिल्म थी और बतौर अभिनेता उनकी 50वीं फिल्म भी थी। ऐसे में इस फिल्म के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार उनके लिए और भी खास बन गया।
धनुष ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, “पहली बार हमेशा यादगार होता है।” उन्होंने आगे कहा कि निर्देशन के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है और वह इस उपलब्धि को जिंदगी भर अपने दिल के करीब रखेंगे।
समारोह में फिल्ममेकर आदित्य धर भी नजर आए। उन्होंने उम्मीद जताई कि वह अगले साल अपनी फिल्म ‘धुरंधर’ के साथ दोबारा नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के मंच पर लौटेंगे। उनका यह बयान समारोह के दौरान चर्चा में रहा।
National Film Awards 2026: 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का आयोजन मंगलवार 22 सितंबर 2026 को गुजरात के एकता नगर, केवड़िया में हुआ। भारतीय सिनेमा के इस प्रतिष्ठित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिल्म जगत के कलाकारों और तकनीशियनों को सम्मानित किया।
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