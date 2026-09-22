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सरगम वैश के आरोपों के बीच ‘The Vvaan’ मेकर्स ने खरीदे ‘ऐगिरि नंदिनी’ के सिंक राइट्स, बोले- ‘लीक कैसे हुआ पता नहीं’

The Vvaan Aigiri Nandini Controversy: सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'The Vvaan' के मेकर्स ने सिंक राइट्स खरीद कर लिए हैं। यह कदम तब उठाया गया जब संगीतकार सरगम ​​वैश ने आरोप लगाया कि उनकी 'ऐगिरि नंदिनी' रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल बिना इजाजत के किया गया।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 22, 2026

The Vvaan Aigiri Nandini Controversy

द वन के ट्रेलर से सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फोटोज। (फोटो सोर्स: instagram- balajimotionpictures)

The Vvaan Aigiri Nandini Controversy: 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' के मेकर्स ने म्यूजिशियन सरगम ​​वैश के 'ऐगिरि नंदिनी' वर्जन के सिंक राइट्स हासिल कर लिए हैं। वैश ने आरोप लगाया था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​की फिल्म के ट्रेलर में उनकी मास्टर रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल बिना उनकी इजाजत के किया गया था। मिड-डे के अनुसार, शिकायत के बाद बालाजी मोशन पिक्चर्स की लीगल टीम वैश से मिली और राइट्स हासिल कर लिए। हालांकि, मामला सुलझ गया है, लेकिन म्यूजिशियन ने कहा कि रिकॉर्डिंग लीक होने का सोर्स अभी भी पता नहीं चल पाया है।

'ऐगिरि नंदिनी' रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल बिना इजाजत के किया गया

20 सितंबर को म्यूजिशियन सरगम ​​वैश ने इंस्टाग्राम पर 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' के ट्रेलर में अपने 'ऐगिरि नंदिनी' वर्जन के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई। वैश ने आरोप लगाया कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​की फिल्म में इस्तेमाल की गई मास्टर रिकॉर्डिंग उन्होंने बनाई थी और उन्होंने इसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी थी। म्यूजिक कम्पोजर ने कहा कि डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा की फिल्म के ट्रेलर में अपनी ही रिकॉर्डिंग सुनकर उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने दावा किया कि ट्रेलर में दिखाया गया वर्जन असल में राम गोपाल वर्मा की फिल्म के लिए बनाया गया था और इसके मास्टर राइट्स उनके पास हैं।

उन्होंने याद करते हुए कहा, "यह वही वर्जन है जिसे मैंने राम गोपाल वर्मा की फिल्म के लिए बनाया था। मास्टर राइट्स मेरे पास हैं। किसी ने भी मुझसे NOC या इजाजत के लिए कॉन्टैक्ट नहीं किया था।"

शिकायत के बाद बालाजी मोशन पिक्चर्स ने सिंक राइट्स हासिल किए

वैश के सार्वजनिक रूप से मुद्दा उठाने के एक दिन के भीतर ही मामले को सुलझा लिया गया। एकता आर कपूर की बालाजी मोशन पिक्चर्स की लीगल टीम 21 सितंबर की शाम म्यूजिशियन से मिली और ट्रैक के सिंक राइट्स हासिल कर लिए। वैश ने कहा कि बातचीत के दौरान प्रोडक्शन हाउस के प्रतिनिधि सहयोगी थे और उन्होंने साफ किया कि जिस तरह से मामले को संभाला गया, उससे वे खुश हैं। सिंक राइट्स हासिल करने से ट्रेलर में अपनी रिकॉर्डिंग के इस्तेमाल को लेकर वैश की ओर से उठाए गए अधिकारों से जुड़े मुद्दे का समाधान हो गया है। उन्होंने बताया, "बालाजी के एग्जीक्यूटिव और वकील काफी सपोर्टिव हैं। आज हमारी उनसे मुलाकात हुई, वो काफी अच्छे हैं। वो इस ट्रैक के लिए सिंक राइट्स ले रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि हम इस मामले को इतनी आसानी से सुलझा पाए।"

रिकॉर्डिंग लीक का सोर्स अभी पता नहीं चला है

म्यूजिशियन ने कहा कि लीक के सोर्स का अभी तक पता नहीं चल पाया है और इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि रिकॉर्डिंग फिल्म के ट्रेलर तक कैसे पहुंची। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया स्टारर फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' अपनी थिएट्रिकल रिलीज से पहले प्रमोशन कैंपेन में लगी हुई है।

'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' के बारे में

दीपक कुमार मिश्रा और अरुणाभ कुमार द्वारा निर्देशित 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' एक माइथोलॉजिकल फोक-थ्रिलर फिल्म है। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, साथ ही सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल, श्वेता तिवारी और अनूप सोनी भी अहम भूमिकाओं में हैं। शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अरुणाभ कुमार और नीरज कोठारी द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म फैंटेसी और लोककथाओं का मिश्रण है। कहानी एक तर्कशील, शहरी व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने पुश्तैनी गांव के प्रतिबंधित जंगल में जाता है और एक दैवीय शक्ति को जगा देता है, जिससे वह अनजाने में ही अपने लोगों का रक्षक बन जाता है। 'द वन' 25 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

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Entertainment

Updated on:

22 Sept 2026 01:17 pm

Published on:

22 Sept 2026 01:17 pm

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