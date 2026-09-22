सरगम वैश के आरोपों के बीच ‘The Vvaan’ मेकर्स ने खरीदे ‘ऐगिरि नंदिनी’ के सिंक राइट्स, बोले- ‘लीक कैसे हुआ पता नहीं’

वैश के सार्वजनिक रूप से मुद्दा उठाने के एक दिन के भीतर ही मामले को सुलझा लिया गया। एकता आर कपूर की बालाजी मोशन पिक्चर्स की लीगल टीम 21 सितंबर की शाम म्यूजिशियन से मिली और ट्रैक के सिंक राइट्स हासिल कर लिए। वैश ने कहा कि बातचीत के दौरान प्रोडक्शन हाउस के प्रतिनिधि सहयोगी थे और उन्होंने साफ किया कि जिस तरह से मामले को संभाला गया, उससे वे खुश हैं। सिंक राइट्स हासिल करने से ट्रेलर में अपनी रिकॉर्डिंग के इस्तेमाल को लेकर वैश की ओर से उठाए गए अधिकारों से जुड़े मुद्दे का समाधान हो गया है। उन्होंने बताया, "बालाजी के एग्जीक्यूटिव और वकील काफी सपोर्टिव हैं। आज हमारी उनसे मुलाकात हुई, वो काफी अच्छे हैं। वो इस ट्रैक के लिए सिंक राइट्स ले रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि हम इस मामले को इतनी आसानी से सुलझा पाए।"