यंग डीएसए ने बोला काजी तौकीर से भी ज्यादा बड़ा झूठ? साधारण हिंदी बोलने वाले वीडियो सामने आने के बाद भाषा पर उठे सवाल

Young DSA Language Controversy: 'बिग बॉस 20' में इन दिनों काजी तौकीर के हेल्थ प्रैंक के खुलासे के बाद घर के अंदर की कई बातें चर्चा में हैं। वीकेंड का वार में सलमान खान ने बताया कि काजी पिछले करीब दो हफ्तों से घरवालों के सामने अपनी हेल्थ को लेकर प्रैंक कर रहे थे। इसी बातचीत के दौरान सलमान ने यंग डीएसए के बोलने के अंदाज को लेकर भी बातों-बातों में उन्हें सामान्य हिंदी बोलने का सुझाव दिया था। उस वक्त यंग डीएसए ने सलमान से कहा था कि वह इसी तरह बात करते हैं। अब शो से बाहर के उनके पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोग उनके बोलने के अंदाज को लेकर सवाल कर रहे हैं।