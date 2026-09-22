यंग डीएसए ने बोला काजी तौकीर से भी ज्यादा बड़ा झूठ? साधारण हिंदी बोलने वाले वीडियो सामने आने के बाद भाषा पर उठे सवाल

Young DSA (फोटो सोर्स- Instagram/colorstv)
Young DSA Language Controversy: 'बिग बॉस 20' में इन दिनों काजी तौकीर के हेल्थ प्रैंक के खुलासे के बाद घर के अंदर की कई बातें चर्चा में हैं। वीकेंड का वार में सलमान खान ने बताया कि काजी पिछले करीब दो हफ्तों से घरवालों के सामने अपनी हेल्थ को लेकर प्रैंक कर रहे थे। इसी बातचीत के दौरान सलमान ने यंग डीएसए के बोलने के अंदाज को लेकर भी बातों-बातों में उन्हें सामान्य हिंदी बोलने का सुझाव दिया था। उस वक्त यंग डीएसए ने सलमान से कहा था कि वह इसी तरह बात करते हैं। अब शो से बाहर के उनके पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोग उनके बोलने के अंदाज को लेकर सवाल कर रहे हैं।
दरअसल, काजी तौकीर पिछले कुछ समय से घरवालों के सामने अपनी तबीयत को लेकर ऐसा माहौल बना रहे थे, जिससे कई सदस्य उनकी सेहत को लेकर परेशान नजर आए। काजी के इस प्रैंक का असली सच वीकेंड का वार में सलमान खान ने सामने रखा। इसके बाद घरवालों को पता चला कि उनकी हेल्थ को लेकर जो कुछ दिख रहा था, वह एक प्रैंक का हिस्सा था।
इसी दौरान सलमान ने यंग डीएसए से भी उनके बोलने के तरीके को लेकर बात की। यंग डीएसए का उच्चारण और बोलने का अंदाज कई बार दर्शकों के लिए समझना मुश्किल बताया जा रहा था। सलमान ने उन्हें संकेत दिया कि अगर वह सामान्य हिंदी में बात कर सकते हैं तो ऐसा करना ज्यादा आसानी से समझ में आएगा।
सलमान की बात पर यंग डीएसए ने उस समय अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा कि वह इसी तरह बात करते हैं। यानी उनका कहना था कि बोलने का यह अंदाज उनके लिए स्वाभाविक है। उस समय यह बातचीत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी।
लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ सोशल मीडिया की वजह से आया है। बिग बॉस में आने से पहले यंग डीएसए के कई पुराने वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं। इन वीडियो में वह काफी सामान्य और सहज हिंदी में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही पुराने वीडियो अब सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच रहे हैं।
पुराने वीडियो देखने के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि अगर यंग डीएसए कैमरे के बाहर सामान्य हिंदी बोलते हैं, तो बिग बॉस के घर में उनका बोलने का अंदाज इतना अलग क्यों नजर आता है? कुछ यूजर्स ने सलमान खान की उस टिप्पणी को भी इससे जोड़कर देखा है, जिसमें उन्होंने यंग को ज्यादा स्पष्ट तरीके से हिंदी बोलने का सुझाव दिया था।
हालांकि, सोशल मीडिया पर सामने आए इन वीडियो के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि यंग डीएसए बिग बॉस के घर में जानबूझकर अपना बोलने का तरीका बदल रहे हैं। किसी व्यक्ति का बोलने का अंदाज माहौल, बातचीत करने वाले लोगों और परिस्थिति के हिसाब से भी बदल सकता है। फिलहाल यह पूरा मामला सोशल मीडिया यूजर्स की चर्चाओं और सवालों तक ही सीमित है।
यंग डीएसए का असली नाम हर्ष विजय मचारे है। वह महाराष्ट्र के पुणे स्थित येरवडा इलाके से आते हैं और रैपर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्होंने कम उम्र में रैप करना शुरू कर दिया था। शुरुआती दौर में वह अपनी नौकरी के साथ-साथ संगीत पर काम करते रहे।
संगीत में पूरी तरह आने से पहले यंग डीएसए ने बीपीओ में नौकरी की थी। वो नौकरी के साथ अपने गानों पर काम करते रहे और पुणे की स्थानीय संस्कृति, भाषा और अपने आसपास की जिंदगी को अपनी म्यूजिक स्टाइल का हिस्सा बनाया।
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