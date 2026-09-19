भद्दी टिप्पणियों पर भड़कीं अभिनेत्री दीपिका सिंह! गणपति विसर्जन डांस पर हुई थीं ट्रोल

Deepika Singh On Trolling Dance Steps: टीवी जगत की फेमस अभिनेत्री दीपिका सिंह (Deepika Singh), जिन्हें सुपरहिट सीरियल 'दिया और बाती हम' में 'संध्या बींदणी' के किरदार से घर-घर में पहचान मिली थी, उनका ट्रोलर्स पर गुस्सा फूट पड़ा है। हाल ही में गणपति विसर्जन के मौके पर उन्होंने एक डांस स्टेप किया था। जिसका वीडियो जैसे ही सामने आया, नेटिजन्स के साथ-साथ कई मीडिया पेजों ने भी उनके डांस की आलोचना की। अब अभिनेत्री दीपिका सिंह ने इस ट्रोलिंग और मीडिया के रवैये पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए तीखा जवाब दिया है।