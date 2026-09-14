मशहूर कंटेंट क्रिएटर ने बिग बॉस फेम एजाज खान पर लगाए आरोप, इंस्टाग्राम पर मैसेज करने का किया दावा

Ajaz Khan (फोटो सोर्स- Instagram/imajazkhan)
Ajaz Khan Viral Video: अभिनेता और 'बिग बॉस 7' के कंटेस्टेंट एजाज खान एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इस बार नोएडा की एक कंटेंट क्रिएटर ने अभिनेता पर इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत शुरू करने और दिल्ली में मुलाकात का प्रस्ताव देने का आरोप लगाया है। कंटेंट क्रिएटर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कथित बातचीत के स्क्रीनशॉट और एक वॉयस नोट भी दिखाया है। वीडियो सामने आने के बाद यह मामला इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, एजाज खान की तरफ से इस पूरे मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
नोएडा की रहने वाली कंटेंट क्रिएटर नियति ने एक वीडियो में बताया कि एजाज खान ने उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजा था। नियति के मुताबिक, शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आया कि अभिनेता ने उन्हें मैसेज क्यों किया, क्योंकि उनके अनुसार उस समय उनके किसी कंटेंट ने खास वायरल ट्रैक्शन हासिल नहीं किया था।
इसके बावजूद उन्होंने एजाज के मैसेज का जवाब दिया। बातचीत के दौरान कथित तौर पर एजाज ने उनसे पूछा कि वह कहां से हैं। नियति ने बताया कि वह नोएडा में रहती हैं। इसके बाद अभिनेता ने कथित तौर पर कहा कि वह दिल्ली में हैं और पूछा कि क्या दोनों मिल सकते हैं।
नियति के शेयर किए गए वीडियो के मुताबिक, उन्होंने जब मुलाकात की वजह पूछी तो इसके जवाब में एजाज की ओर से एक वॉयस नोट आया। नियति का दावा है कि उस वॉयस नोट में दिल्ली में होने की बात कहते हुए कॉफी या वाइन के लिए साथ बैठने का प्रस्ताव दिया गया।
कंटेंट क्रिएटर ने अपने वीडियो में इस बातचीत को लेकर नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि उन्हें लगा कि शायद अभिनेता दूसरी महिलाओं को भी इसी तरह मैसेज करते होंगे। हालांकि, यह उनकी व्यक्तिगत आशंका है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
नियति ने यह भी बताया कि उन्हें शुरुआत में यह बात अच्छी लगी थी कि इतने बड़े सोशल मीडिया फॉलोइंग वाले अभिनेता ने उन्हें मैसेज किया। लेकिन बातचीत आगे बढ़ने के बाद उनका नजरिया बदल गया। उन्होंने कथित मैसेज को लेकर अपनी असहजता सोशल मीडिया पर साझा की।
वीडियो में उन्होंने इस पूरे अनुभव को लेकर सवाल उठाया और कहा कि उन्हें लगा कि वह अकेली ऐसी महिला नहीं होंगी, जिन्हें इस तरह संपर्क किया गया हो। हालांकि, इस दावे के समर्थन में उन्होंने कोई स्वतंत्र सबूत पेश नहीं किया है।
नियति द्वारा शेयर किया गया वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया यूजर्स इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं, इस पूरे विवाद में एजाज खान का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। इसलिए वायरल वीडियो और उसमें किए गए दावों को फिलहाल आरोप के तौर पर ही देखा जा रहा है।
एजाज खान सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। इसी बीच ‘बिग बॉस 20’ का नया सीजन भी चर्चा में है और एजाज खान सिंगर काजी तौकीर को सपोर्ट करते हुए कुछ वीडियो शेयर कर चुके हैं। अब कंटेंट क्रिएटर के आरोपों के बाद लोगों की नजर एजाज खान की संभावित प्रतिक्रिया पर है।
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