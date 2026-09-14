मशहूर कंटेंट क्रिएटर ने बिग बॉस फेम एजाज खान पर लगाए आरोप, इंस्टाग्राम पर मैसेज करने का किया दावा

Ajaz Khan Viral Video: अभिनेता और 'बिग बॉस 7' के कंटेस्टेंट एजाज खान एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इस बार नोएडा की एक कंटेंट क्रिएटर ने अभिनेता पर इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत शुरू करने और दिल्ली में मुलाकात का प्रस्ताव देने का आरोप लगाया है। कंटेंट क्रिएटर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कथित बातचीत के स्क्रीनशॉट और एक वॉयस नोट भी दिखाया है। वीडियो सामने आने के बाद यह मामला इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, एजाज खान की तरफ से इस पूरे मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।