iPhone 18 खरीदने के बाद पट्टियों में नजर आए एक्टर कुशाल टंडन, बोले- फंडिंग के लिए करना पड़ा ये काम

कुशल टंडन (फोटो सोर्स- Instagram/therealkushaltandon)
Kushal Tandon Bought iPhone 18: टीवी और फिल्म अभिनेता कुशाल टंडन अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने मजाकिया अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी एक नई पोस्ट ने फैंस का ध्यान खींच लिया है। कुशाल ने ऐसा फोटो शेयर किया है, जिसे देखकर पहली नजर में लोग हैरान हो सकते हैं, लेकिन तस्वीर के पीछे की वजह जानने के बाद मामला काफी मजेदार नजर आता है। दरअसल, अभिनेता ने नया iPhone Duo खरीदने के बाद खुद को शरीर पर पट्टियां बांधे हुए दिखाया और महंगे फोन की कीमत को लेकर मजाक किया।
कुशाल टंडन ने रविवार, 13 सितंबर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की। इसमें वह शरीर के कई हिस्सों पर पट्टियां बांधे हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे अभिनेता किसी गंभीर परेशानी से गुजर रहे हों, लेकिन असल में उन्होंने इसे अपने नए फोन से जोड़कर एक मजाकिया पोस्ट बनाया है। कुशाल का इशारा फोन की कीमत की तरफ था।
नए iPhone Duo को खरीदने के बाद अभिनेता ने अपनी तस्वीर के जरिए यह बताने की कोशिश की कि फोन की कीमत इतनी ज्यादा है कि उसे खरीदने के लिए उन्हें काफी कुछ 'कुर्बान' करना पड़ा। हालांकि, यह पूरा मामला उनके चुटीले अंदाज में किया गया मजाक था।
कुशाल टंडन ने तस्वीर के साथ लिखा, 'फंडिंग के लिए मुझे यही करना पड़ा'। यानी नए फोन के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए उन्हें यह सब करना पड़ा। अभिनेता के इस कैप्शन ने तस्वीर को और भी मजेदार बना दिया। उन्होंने महंगे स्मार्टफोन की कीमत पर सीधे तौर पर कुछ कहने के बजाय पट्टियों वाली तस्वीर के जरिए अपनी बात को मजाकिया अंदाज में पेश किया।
कुशाल की पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। फैंस ने उनके इस अंदाज को समझा और पोस्ट पर मजेदार कमेंट्स किए। तस्वीर में अभिनेता का अंदाज भी लोगों को काफी पसंद आया।
कुशाल टंडन सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी जिंदगी से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं। वह कई बार अपने पोस्ट के जरिए हल्के-फुल्के मजाक और ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं। इस बार भी उन्होंने किसी गंभीर विषय की बजाय एक महंगे फोन की खरीदारी को लेकर ऐसा मजाक किया, जिसने उनके फैंस को हंसा दिया।
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