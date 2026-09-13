iPhone 18 खरीदने के बाद पट्टियों में नजर आए एक्टर कुशाल टंडन, बोले- फंडिंग के लिए करना पड़ा ये काम

Kushal Tandon Bought iPhone 18: टीवी और फिल्म अभिनेता कुशाल टंडन अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने मजाकिया अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी एक नई पोस्ट ने फैंस का ध्यान खींच लिया है। कुशाल ने ऐसा फोटो शेयर किया है, जिसे देखकर पहली नजर में लोग हैरान हो सकते हैं, लेकिन तस्वीर के पीछे की वजह जानने के बाद मामला काफी मजेदार नजर आता है। दरअसल, अभिनेता ने नया iPhone Duo खरीदने के बाद खुद को शरीर पर पट्टियां बांधे हुए दिखाया और महंगे फोन की कीमत को लेकर मजाक किया।