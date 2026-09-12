‘जहां धर्म है, वहां जीत है’, POCSO केस में जमानत के बाद एक्टर रोहित चंदेल ने शेयर की पहली पोस्ट

रोहित ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद, 'सैराब' के मेकर्स ने उनकी जगह कृष्णा कौल को ले लिया था। जब रोहित की जमानत की खबर पक्की हुई, तो उनकी को-स्टार मदिराक्षी मुंडले ने 'टेली टॉक इंडिया' से खास बातचीत में कहा, "मैं सच में बहुत खुश हूं और मुझे बहुत राहत मिली है कि रोहित आखिरकार बाहर आ गए हैं और फिर से अपने परिवार के साथ हैं। पिछले दो महीने न सिर्फ उनके और उनके परिवार के लिए, बल्कि हम जैसे लोगों के लिए भी, जो उनके साथ खड़े थे, बहुत मुश्किल और इमोशनल दौर रहे हैं। मैं लगभग हर दिन उनके परिवार के संपर्क में रही हूं और जिस भी तरह से हो सका, मैंने मुश्किल समय में उनके साथ रहने और उन्हें सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की है।"