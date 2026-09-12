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‘जहां धर्म है, वहां जीत है’, POCSO केस में जमानत के बाद एक्टर रोहित चंदेल ने शेयर की पहली पोस्ट

Rohit Chandel Bail: कथिततौर पर एक POCSO केस में नाम आने के बाद रोहित चंदेल को 'सैराब' शो से हटा दिया गया था, उन्हें लगभग दो महीने बाद जमानत मिल गई है। अब एक्टर ने इंस्टाग्राम पर अपनी पहली पोस्ट शेयर की।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 12, 2026

Rohit Chandel POCSO Case Bail

POCSO केस में बेल मिलने के बाद रोहित चंदेल ने किया पहला पोस्ट। (फोटो सोर्स: instagram- therohitchandel)

Rohit Chandel POCSO Case: ‘सैराब’ एक्टर रोहित चंदेल करीब दो महीने बाद वह जेल से बाहर आ गए हैं। जुलाई में, एक नाबालिग का पीछा करने और उसे परेशान करने के आरोप में उन्हें हिरासत में लिया गया था। मुंबई पुलिस के अनुसार, 10 जुलाई को घाटकोपर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। एक 16 साल की लड़की ने उन पर पीछा करने, ब्लॉक किए जाने के बावजूद बार-बार संपर्क करने, परेशान करने और शारीरिक रूप से हमला करने का आरोप लगाया था। जमानत मिलने के बाद, अब रोहित ने इंस्टाग्राम पर अपनी पहली पोस्ट शेयर की।

जेल से बाहर आने के बाद रोहित चंदेल की पहली पोस्ट

रोहित चंदेल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर करते हुए हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक संस्कृत वाक्यांश लिखा। इसमें लिखा था, "यतो धर्मस्ततो जयः" जिसका मतलब है "जहां धर्म है, वहां जीत है।"

रोहित की पोस्ट पर फैंस बोल रहे हैं, 'वेलकम बैक'

रोहित चंदेल की पहली पोस्ट पर यूजर्स ने उन्हें जमकर सपोर्ट किया। कई लोगों ने कमेंट कर ‘वेलकम बैक’ कहा और उनके लिए खुशी जताई। कुछ यूजर्स ने उन्हें ‘रॉकस्टार’ और ‘सुपरस्टार’ बताते हुए प्यार और शुभकामनाएं दीं, जबकि एक यूजर ने लिखा कि ‘सच की जीत हुई’। कई फैंस ने रोहित के लिए भगवान से आशीर्वाद और आगे सफलता की कामना भी की।

बेल मिलने के बाद रोहित के भाई की भी आई थी प्रतिक्रिया

उनकी जमानत की आधिकारिक खबर आने के बाद, रोहित के भाई मोहित चंदेल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा था, "आज हमारा परिवार बहुत राहत और गहरा आभार महसूस कर रहा है क्योंकि माननीय अदालत ने रोहित को जमानत दे दी है। हमारे जीवन के सबसे दर्दनाक दौर से गुज़रने के बाद, हम आखिरकार घर पर उनका स्वागत करने के लिए बहुत खुश हैं।"

उन्होंने आगे लिखा कि परिवार को हमेशा 'न्यायपालिका पर पूरा भरोसा' था, और रोहित को रिहा करने के फैसले ने उनके इस विश्वास को और मजबूत किया कि सच्चाई की जीत होगी। हालांकि, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक्टर के भाई ने कहा कि वो कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे और तथ्यों के सामने आने का इंतजार करेंगे। मोहित ने अपनी वकील सवीना बेदी सच्चर के साथ-साथ रोहित के प्रशंसकों, सहयोगियों और शुभचिंतकों का भी धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा, "आपके अटूट प्यार, प्रार्थनाओं और मज़बूत समर्थन ने हमारे सबसे मुश्किल समय में हमारे परिवार को हिम्मत दी।"

रोहित चंदेल को जमानत मिलने पर मदिराक्षी मुंडले 'खुश'

रोहित ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद, 'सैराब' के मेकर्स ने उनकी जगह कृष्णा कौल को ले लिया था। जब रोहित की जमानत की खबर पक्की हुई, तो उनकी को-स्टार मदिराक्षी मुंडले ने 'टेली टॉक इंडिया' से खास बातचीत में कहा, "मैं सच में बहुत खुश हूं और मुझे बहुत राहत मिली है कि रोहित आखिरकार बाहर आ गए हैं और फिर से अपने परिवार के साथ हैं। पिछले दो महीने न सिर्फ उनके और उनके परिवार के लिए, बल्कि हम जैसे लोगों के लिए भी, जो उनके साथ खड़े थे, बहुत मुश्किल और इमोशनल दौर रहे हैं। मैं लगभग हर दिन उनके परिवार के संपर्क में रही हूं और जिस भी तरह से हो सका, मैंने मुश्किल समय में उनके साथ रहने और उन्हें सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की है।"

उन्होंने आगे कहा कि उनके परिवार वाले और दोस्त हर तारीख का उम्मीद के साथ इंतजार करते थे, और कई दिन ऐसे भी आए जब एक-एक दिन गुजारना भी बहुत मुश्किल लगता था। एक्ट्रेस ने कहा, "हम हर बार अच्छी खबर की उम्मीद करते थे, और आज रोहित को बाहर देखकर मुझे बहुत राहत और खुशी महसूस हो रही है। उनके परिवार को इस दौर से गुजरते हुए इतने करीब से देखने के बाद, सच कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो।" उन्होंने उम्मीद जताई कि रोहित पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत जुटा पाएंगे।

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Entertainment

Updated on:

12 Sept 2026 06:25 pm

Published on:

12 Sept 2026 06:20 pm

Hindi News / Entertainment / ‘जहां धर्म है, वहां जीत है’, POCSO केस में जमानत के बाद एक्टर रोहित चंदेल ने शेयर की पहली पोस्ट

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