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POCSO केस में टीवी एक्टर रोहित चंदेल को बड़ा झटका, ‘शादीशुदा’, ‘बिजनेसमैन’ जैसी गलत जानकारियां देने के चलते नहीं मिली बेल

Rohit Chandel POCSO Case Update: टीवी अभिनेता रोहित चंदेल को बड़ा झटका लगा है। एक्टर के दस्तावेजों में कुछ गलत जानकारियां देने के चलते जमानत नहीं मिली है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 02, 2026

Rohit Chandel POCSO Case Update

रोहित चंदेल (फोटो सोर्स- Instagram/ therohitchandel)

Rohit Chandel POCSO Case Update: टीवी अभिनेता रोहित चंदेल इन दिनों अपने एक्टिंग करियर की वजह से नहीं, बल्कि एक POCSO मामले को लेकर चर्चा में हैं। जुलाई में गिरफ्तारी के बाद से वो हिरासत में हैं। अब मामले की सुनवाई के बीच केस से जुड़े दस्तावेजों में कथित तौर पर दर्ज कुछ जानकारियां सवालों के घेरे में आ गई हैं। अभिनेता के वकील का दावा है कि रिकॉर्ड में मौजूद इन गलत जानकारियों का असर रोहित की जमानत प्रक्रिया के साथ-साथ उनके करियर और कमाई पर भी पड़ा है।

जुलाई में हुई थी गिरफ्तारी

रोहित चंदेल को 10 जुलाई 2026 को POCSO मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होनी है। इस बीच उनके वकील की ओर से केस रिकॉर्ड में मौजूद कथित विसंगतियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, चार्जशीट में रोहित का पेशा अभिनेता के बजाय 'बिजनेसमैन' दर्ज किया गया है। इसके अलावा दस्तावेजों में उनकी धार्मिक पहचान और वैवाहिक स्थिति को लेकर भी अलग जानकारी दर्ज होने की बात सामने आई है।

मेडिकल रिकॉर्ड में शादीशुदा बताया गया?

रोहित के वकील सवीना बेदी सच्चर के मुताबिक, मेडिकल रिकॉर्ड में अभिनेता को शादीशुदा बताया गया है। वहीं रोहित की ओर से खुद को अविवाहित बताया गया है। उनका कहना है कि वह अकेले रहते हैं।

वकील का दावा है कि रिकॉर्ड में दर्ज ये जानकारी सिर्फ एक छोटी गलती नहीं है, बल्कि इसका असर मामले में होने वाली कानूनी कार्यवाही पर भी पड़ा है। उनका कहना है कि गलत विवरण के कारण जमानत से जुड़ी प्रक्रिया प्रभावित हुई है।

पेशा भी बताया गया अलग

रोहित चंदेल की पहचान टीवी अभिनेता के तौर पर रही है, लेकिन कथित तौर पर चार्जशीट में उनका व्यवसाय ‘बिजनेस’ दर्ज किया गया। इसी तरह उनकी धार्मिक पहचान को लेकर भी रिकॉर्ड और उनके द्वारा बताई गई जानकारी में अंतर होने की बात कही जा रही है। हालांकि इन सभी दावों को लेकर अंतिम स्थिति अदालत की कार्यवाही और आधिकारिक रिकॉर्ड से ही साफ होगी।

करियर पर भी पड़ा असर

रोहित के वकील ने दावा किया है कि लंबे समय तक हिरासत में रहने और मामले की प्रक्रिया आगे बढ़ने में लग रहे समय का सीधा असर अभिनेता के पेशेवर जीवन पर पड़ा है। उनके मुताबिक, रोहित के काम के अवसर प्रभावित हुए हैं और उनकी आजीविका को नुकसान पहुंचा है।

एक टीवी अभिनेता के लिए लगातार शूटिंग और नए प्रोजेक्ट्स से जुड़े रहना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में लंबे समय तक काम से दूर रहने का असर उनके करियर पर पड़ना स्वाभाविक है। हालांकि मामले में लगे आरोपों और उनकी कानूनी स्थिति पर अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगा।

कौन हैं रोहित चंदेल?

रोहित चंदेल महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के शाहादा से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने साल 2014 में टीवी शो 'हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल' से अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद वह 'चंद्रगुप्त मौर्य', 'कशिबाई बाजीराव बल्लाल' और 'पांड्या स्टोर' जैसे धारावाहिकों में दिखाई दिए।

'कशिबाई बाजीराव बल्लाल' में उन्होंने बाजीराव का किरदार निभाया था, जबकि 'पांड्या स्टोर' में धवल मकवाना की भूमिका से उन्हें पहचान मिली। इसके अलावा वह 'एस्केप लाइव' में भी नजर आ चुके हैं। हाल में रोहित को स्टारप्लस के शो 'सैराब' में ईशान के किरदार में देखा गया था। अब सबकी नजर 4 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर है, जहां इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर स्थिति और साफ हो सकती है।

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Updated on:

02 Sept 2026 03:07 pm

Published on:

02 Sept 2026 03:07 pm

Hindi News / Entertainment / POCSO केस में टीवी एक्टर रोहित चंदेल को बड़ा झटका, ‘शादीशुदा’, ‘बिजनेसमैन’ जैसी गलत जानकारियां देने के चलते नहीं मिली बेल

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