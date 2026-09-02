POCSO केस में टीवी एक्टर रोहित चंदेल को बड़ा झटका, ‘शादीशुदा’, ‘बिजनेसमैन’ जैसी गलत जानकारियां देने के चलते नहीं मिली बेल

Rohit Chandel POCSO Case Update: टीवी अभिनेता रोहित चंदेल इन दिनों अपने एक्टिंग करियर की वजह से नहीं, बल्कि एक POCSO मामले को लेकर चर्चा में हैं। जुलाई में गिरफ्तारी के बाद से वो हिरासत में हैं। अब मामले की सुनवाई के बीच केस से जुड़े दस्तावेजों में कथित तौर पर दर्ज कुछ जानकारियां सवालों के घेरे में आ गई हैं। अभिनेता के वकील का दावा है कि रिकॉर्ड में मौजूद इन गलत जानकारियों का असर रोहित की जमानत प्रक्रिया के साथ-साथ उनके करियर और कमाई पर भी पड़ा है।