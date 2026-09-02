‘स्टार किड होने की वजह से मिली नफरत’ किरण खेर- अनुपम खेर के बेटे सिकंदर का छलका दर्द, नेपोटिज्म पर दिया बेबाक बयान

अभिनेता ने कहा कि स्टार किड्स को हमेशा एक अलग तरह के दबाव का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि दर्शक अक्सर उनकी अपेक्षाओं के साथ उनके काम को देखते हैं। उनके मामले में उन्होंने महसूस किया कि लोग खास यह जानने में रुचि रखते थे कि क्या वह स्वतंत्र रूप से खुद की पहचान बना सकते हैं। वे पहले से बनी धारणाओं के साथ आते हैं और आपको नीचे गिराना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कई लोगों ने मुझे देखकर सोचा होगा, 'देखते हैं कि अनुपम और किरण का बेटा क्या करता है!' ऐसी स्थितियों में, दर्शकों के सामने खुद को साबित करने में समय लगता है क्योंकि आप पर कड़ी नजर रखी जाती है।”