सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत केस मे बड़ा फैसला, CBI करेगी जांच

Bombay HC orders CBI probe into Disha Salian Death: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत केस में बड़ा फैसला आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस को इस पूरे प्रकरण में तुरंत एफआईआर (FIR) भी दर्ज कर नए सिरे से निष्पक्ष जांच शुरू करने के कड़े निर्देश दिए हैं। दिशा सालियान 8 जून 2020 को मृत पाई गई थीं। इसके कुछ ही दिनों बाद ही अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे।