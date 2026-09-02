हनुमान अंश ने 26वें दिन रचा इतिहास! रिलीज से पहले प्रेमानंद महाराज ने निर्माताओं को दी थी चेतावनी, क्या हुई सफल?

Hanuman Ansh Box Office Day 26: फिल्म 'हनुमान अंश' को रिलीज हुए 26 दिन हो गए हैं और ये फिल्म अब सफलता के नए कीर्तिमान रच रही है। 1.8 करोड़ के बजट में बनी मूवी ने 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। जो हर किसी को हैरान कर रहा है। लेकिन इस चमत्कारिक सफलता के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक आधार भी है। फिल्म की निर्माता अनुप्रिया नागर ने नीम करोली बाबा के दिव्य जीवन को पर्दे पर उतारने से पहले मथुरा जाकर प्रेमानंद महाराज जी से खास आशीर्वाद प्राप्त किया था और एक सीख ली थी।