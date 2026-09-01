‘पूरी इंडस्ट्री के लिए जरूरी केस स्टडी’, ‘हनुमान अंश’ की सफलता पर मधुर भंडारकर ने कही बड़ी बात

मधुर भंडारकर ने की 'हनुमान अंश' की तारीफ। (फोटो सोर्स: IMDb and instagram- imbhandarkar)
Madhur Bhandarkar Statement on Hanuman Ansh: विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित 'हनुमान अंश' दिन पर दिन सफलता के नए अध्याय लिख रही है. सिनेमाघरों में धीमी शुरुआत करने वाली इस फिल्म ने रिलीज के 25 दिनों में लगभग 50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. बता दें कि पिछले महीने जब 'हनुमान अंश' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी। हालांकि, लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स और Word of Mouth की वजह से आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा के जीवन और विरासत पर बनी इस भक्ति-प्रधान ड्रामा फिल्म ने तीसरे हफ्ते में जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। अब फिल्म को लेकर मधुर भंडारकर का कहना है कि 'हनुमान अंश' की सफलता पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक 'अहम केस स्टडी' है।
नेशनल अवॉर्ड जीत चुके फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने 'हनुमान अंश' की सफलता की तारीफ की है और अपने X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर इसके बारे में लिखा है। उन्होंने कहा, "सिनेमाघर में #HanumanAnsh देखकर असली सिनेमाई जादू का अनुभव हुआ; दर्शक पूरी तरह से स्क्रीन से बंधे हुए थे! @filmervishal का निर्देशन बहुत ही ईमानदार और संवेदनशील है, जबकि एक्टर शोभिनव सत्या द्वारा निभाया गया नीम करौली बाबा का किरदार पूरी तरह से स्वाभाविक और बेमिसाल है।"
उन्होंने आगे कहा, "बिना बड़े स्टार्स वाली और कम बजट की ये फिल्म पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक जरूरी केस स्टडी है। फिल्म साबित करती है कि बॉक्स ऑफिस पर बड़े बजट की फिल्मों के मुकाबले सच्ची लगन और दमदार कहानी हमेशा जीतती है। पूरी टीम - प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स और टेक्नीशियंस - को मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई। इस फिल्म को शानदार ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए दर्शकों का भी दिल से धन्यवाद!"
फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन इसकी मामूली ओपनिंग से काफी अलग रहा है। 'हनुमान अंश' ने पहले दिन लगभग 10 लाख रुपये की कमाई के साथ शुरुआत की और पहले हफ्ते में लगभग 1.08 करोड़ रुपये कमाए। इसके बाद फिल्म ने दूसरे हफ्ते में लगभग 40 लाख रुपये कमाए। फिर इसके बिजनेस में तेजी आई और तीसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 10.40 करोड़ रुपये के पार हो गई। Sacnilk के अनुसार, 25वें दिन तक फिल्म ने और 5.50 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल कलेक्शन 46.55 करोड़ रुपये हो गया।
विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित, 'हनुमान अंश' एक हिंदी डिवोशनल ड्रामा है जो नीम करौली बाबा (जिन्हें महाराज-जी के नाम से भी जाना जाता है) के जीवन और विरासत से प्रेरित है। फिल्म में चंदन आनंद और शोभिनव सत्या मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि निखिल दुबे, उदयसिंह राजपूत, पूर्णिमा तिवारी, मनीष चौधरी, अनिल के रस्तोगी और अन्य कलाकार भी इसमें शामिल हैं। इस फिल्म की कहानी 20वीं सदी की शुरुआत के भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें लक्ष्मण दास के नीम करौली बाबा के रूप में प्रतिष्ठित होने की यात्रा को दिखाया गया है।
'हनुमान अंश' को शुरू में 31 जुलाई, 2026 को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, लेकिन बाद में इसकी रिलीज टाल दी गई। आखिरकार यह फिल्म 7 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में आई। यह भक्ति-प्रधान ड्रामा मुख्य रूप से हिंदी में रिलीज़ किया गया था, जिसमें ब्रज और बुंदेली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में सबटाइटल भी उपलब्ध थे।
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