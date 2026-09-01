1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘पूरी इंडस्ट्री के लिए जरूरी केस स्टडी’, ‘हनुमान अंश’ की सफलता पर मधुर भंडारकर ने कही बड़ी बात

Madhur Bhandarkar on Hanuman Ansh: नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी 'हनुमान अंश' की कमाई का आंकड़ा 50 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। फिल्म की सफलता पर मधुर भंडारकर का कहना है कि इसकी सफलता फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक केस स्टडी है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Sep 01, 2026

Madhur Bhandarkar Statement on Hanuman Ansh

मधुर भंडारकर ने की 'हनुमान अंश' की तारीफ। (फोटो सोर्स: IMDb and instagram- imbhandarkar)

Madhur Bhandarkar Statement on Hanuman Ansh: विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित 'हनुमान अंश' दिन पर दिन सफलता के नए अध्याय लिख रही है. सिनेमाघरों में धीमी शुरुआत करने वाली इस फिल्म ने रिलीज के 25 दिनों में लगभग 50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. बता दें कि पिछले महीने जब 'हनुमान अंश' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी। हालांकि, लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स और Word of Mouth की वजह से आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा के जीवन और विरासत पर बनी इस भक्ति-प्रधान ड्रामा फिल्म ने तीसरे हफ्ते में जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। अब फिल्म को लेकर मधुर भंडारकर का कहना है कि 'हनुमान अंश' की सफलता पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक 'अहम केस स्टडी' है।

मधुर भंडारकर ने क्या कहा (Madhur Bhandarkar on Hanuman Ansh)

नेशनल अवॉर्ड जीत चुके फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने 'हनुमान अंश' की सफलता की तारीफ की है और अपने X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर इसके बारे में लिखा है। उन्होंने कहा, "सिनेमाघर में #HanumanAnsh देखकर असली सिनेमाई जादू का अनुभव हुआ; दर्शक पूरी तरह से स्क्रीन से बंधे हुए थे! @filmervishal का निर्देशन बहुत ही ईमानदार और संवेदनशील है, जबकि एक्टर शोभिनव सत्या द्वारा निभाया गया नीम करौली बाबा का किरदार पूरी तरह से स्वाभाविक और बेमिसाल है।"

उन्होंने आगे कहा, "बिना बड़े स्टार्स वाली और कम बजट की ये फिल्म पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक जरूरी केस स्टडी है। फिल्म साबित करती है कि बॉक्स ऑफिस पर बड़े बजट की फिल्मों के मुकाबले सच्ची लगन और दमदार कहानी हमेशा जीतती है। पूरी टीम - प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स और टेक्नीशियंस - को मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई। इस फिल्म को शानदार ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए दर्शकों का भी दिल से धन्यवाद!"

हनुमान अंश का अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन इसकी मामूली ओपनिंग से काफी अलग रहा है। 'हनुमान अंश' ने पहले दिन लगभग 10 लाख रुपये की कमाई के साथ शुरुआत की और पहले हफ्ते में लगभग 1.08 करोड़ रुपये कमाए। इसके बाद फिल्म ने दूसरे हफ्ते में लगभग 40 लाख रुपये कमाए। फिर इसके बिजनेस में तेजी आई और तीसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 10.40 करोड़ रुपये के पार हो गई। Sacnilk के अनुसार, 25वें दिन तक फिल्म ने और 5.50 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल कलेक्शन 46.55 करोड़ रुपये हो गया।

‘हनुमान अंश’ के बारे में

विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित, 'हनुमान अंश' एक हिंदी डिवोशनल ड्रामा है जो नीम करौली बाबा (जिन्हें महाराज-जी के नाम से भी जाना जाता है) के जीवन और विरासत से प्रेरित है। फिल्म में चंदन आनंद और शोभिनव सत्या मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि निखिल दुबे, उदयसिंह राजपूत, पूर्णिमा तिवारी, मनीष चौधरी, अनिल के रस्तोगी और अन्य कलाकार भी इसमें शामिल हैं। इस फिल्म की कहानी 20वीं सदी की शुरुआत के भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें लक्ष्मण दास के नीम करौली बाबा के रूप में प्रतिष्ठित होने की यात्रा को दिखाया गया है।

'हनुमान अंश' को शुरू में 31 जुलाई, 2026 को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, लेकिन बाद में इसकी रिलीज टाल दी गई। आखिरकार यह फिल्म 7 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में आई। यह भक्ति-प्रधान ड्रामा मुख्य रूप से हिंदी में रिलीज़ किया गया था, जिसमें ब्रज और बुंदेली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में सबटाइटल भी उपलब्ध थे।

‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान’ ने बदली सुनील लोधी की किस्मत, गांव से निकलकर बॉलीवुड तक पहुंची आवाज

ये भी पढ़ें
Sunil Lodhi Hanuman Ansh

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Entertainment

Updated on:

01 Sept 2026 07:11 pm

Published on:

01 Sept 2026 07:11 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘पूरी इंडस्ट्री के लिए जरूरी केस स्टडी’, ‘हनुमान अंश’ की सफलता पर मधुर भंडारकर ने कही बड़ी बात

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

पहली फिल्म रही फ्लॉप, सीक्वल ने रचा इतिहास! ‘आवारापन 2’ की सफलता पर इमरान हाशमी बोले- ‘मेरी अब तक की बेस्ट फिल्म’

Emraan Hashmi on Awarapan 2 Box Office Success
बॉलीवुड

‘हनुमान अंश’ की कमाई ने बदला खेल, 50 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म, डायरेक्टर बोले- ‘फ्लॉप बताना जल्दबाजी’

Hanuman Ansh Director Vishal Chaturvedi
बॉलीवुड

एकता कपूर के शो में नजर आ चुकी है ‘हनुमान अंश’ की रामबेटी, अब नीम करोली बाबा की पत्नी के रूप में जीता दिल

Purnima Tiwari In Hanuman Ansh
मनोरंजन

तलाक अनाउंस करते ही ईशा रिखी ने किया बादशाह को अनफॉलो, शादी की फोटोज भी की डिलीट

Isha rikhi unfollow badshah and deleted all post after divorce
बॉलीवुड

रानी पद्मावती के जौहर सीन पर फूटा स्वरा भास्कर का गुस्सा, बोलीं- ये बेहद आपत्तिजनक था

Swara Bhaskar On Jauhar scene in Deepika Padukone Padmaavat cowardly
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.