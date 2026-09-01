‘पूरी इंडस्ट्री के लिए जरूरी केस स्टडी’, ‘हनुमान अंश’ की सफलता पर मधुर भंडारकर ने कही बड़ी बात

Madhur Bhandarkar Statement on Hanuman Ansh: विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित 'हनुमान अंश' दिन पर दिन सफलता के नए अध्याय लिख रही है. सिनेमाघरों में धीमी शुरुआत करने वाली इस फिल्म ने रिलीज के 25 दिनों में लगभग 50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. बता दें कि पिछले महीने जब 'हनुमान अंश' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी। हालांकि, लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स और Word of Mouth की वजह से आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा के जीवन और विरासत पर बनी इस भक्ति-प्रधान ड्रामा फिल्म ने तीसरे हफ्ते में जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। अब फिल्म को लेकर मधुर भंडारकर का कहना है कि 'हनुमान अंश' की सफलता पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक 'अहम केस स्टडी' है।