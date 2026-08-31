‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान’ ने बदली सुनील लोधी की किस्मत, गांव से निकलकर बॉलीवुड तक पहुंची आवाज

सुनील लोधी की कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू सिर्फ यह नहीं है कि उनकी आवाज बॉलीवुड फिल्म का हिस्सा बनी। असल कहानी यह है कि यह आवाज एक छोटे से गांव से निकली और सोशल मीडिया के जरिए उन लोगों तक पहुंची, जिन्होंने उसमें छिपे हुनर को पहचाना। सुनील पहली बार इंदौर पहुंचे और फिर मुंबई। वहां के साईं बाबा स्टूडियो में उन्होंने करीब आठ गाने रिकॉर्ड किए। उन्हें तब पता भी नहीं था कि इनमें से एक गाना फिल्म का हिस्सा बनने वाला है। सालों तक बिना किसी बड़े मंच या पहचान के भजन गाने वाले सुनील को एक वायरल वीडियो ने वह मौका दिया, जिसका शायद उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था।