‘भोजपुरी फिल्में देखी भी हैं?’ मोनालिसा ने भद्दे आरोपों पर इंडस्ट्री का किया बचाव, बोलीं- कुछ म्यूजिक वीडियो देखकर बना लेते हैं राय

बता दें, मोनालिसा ने रीजनल सिनेमा के बढ़ते प्रभाव की ओर भी ध्यान दिलाया। पिछले कुछ समय में अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों और कलाकारों को दर्शकों के बीच लगातार पहचान मिल रही है। ऐसे में मोनालिसा का कहना है कि भोजपुरी सिनेमा को भी उसके पूरे काम और फिल्मों के आधार पर देखा जाना चाहिए, न कि सिर्फ उन म्यूजिक वीडियो के आधार पर जिनकी वजह से उसकी एक खास छवि बनी हुई है।