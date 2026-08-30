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‘भोजपुरी फिल्में देखी भी हैं?’ मोनालिसा ने भद्दे आरोपों पर इंडस्ट्री का किया बचाव, बोलीं- कुछ म्यूजिक वीडियो देखकर बना लेते हैं राय

Bhojpuri Movie Controversy: मोनालिसा ने भोजपुरी सिनेमा को वल्गर कहने वाली सोच पर सवाल उठाया है। एक्ट्रेस ने कहा कि कुछ म्यूजिक वीडियो देखकर पूरी इंडस्ट्री को जज करना सही नहीं है।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Aug 30, 2026

Monalisa Bhojpuri actress

मोनालिसा ने भोजपुरी इंडस्ट्री का किया बचाव (सोर्स: X-@talkingbling/@its_pratikpatil)

Monalisa Statement:भोजपुरी सिनेमा को अक्सर वल्गर कंटेंट से जोड़कर देखा जाता है। अब एक्ट्रेस मोनालिसा ने इस सोच पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी फिल्मों को लेकर राय बनाने से पहले लोगों को फिल्में देखनी चाहिए। उनके मुताबिक, कई लोग कुछ पॉपुलर म्यूजिक वीडियो या एल्बम देखकर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को जज करने लगते हैं।

मोनालिसा ने माना कि कुछ म्यूजिक वीडियो और एल्बम में ऐसा कंटेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि फिल्मों को उसी नजर से देखना सही नहीं है। एक्ट्रेस ने भोजपुरी सिनेमा के कलाकारों की भी तारीफ की और कहा कि इंडस्ट्री में कई अच्छे एक्टर्स हैं, जो अपने काम को गंभीरता से लेते हैं।

'कुछ म्यूजिक वीडियो देखकर बना लेते हैं राय'

मोनालिसा ने भोजपुरी की इमेज पर बात करते हुए कहा कि कई आलोचक शायद भोजपुरी फिल्में देखते ही नहीं हैं। इसके बजाय वे ऐसे म्यूजिक वीडियो देखते हैं, जिन्हें ऑनलाइन लाखों व्यूज मिलते हैं और फिर उसी आधार पर पूरी इंडस्ट्री के बारे में अपनी राय बना लेते हैं।

एक्ट्रेस के मुताबिक, एल्बम और म्यूजिक वीडियो में जिस तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, उसे सीधे फिल्मों से जोड़ना ठीक नहीं है। उनका मानना है कि भोजपुरी फिल्मों को एक अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए।

भोजपुरी एक्टर्स की भी की तारीफ

मोनालिसा ने सिर्फ फिल्मों का बचाव ही नहीं किया, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि यहां ऐसे कई अच्छे एक्टर्स मौजूद हैं, जो वास्तव में अच्छा काम करते हैं और अपनी एक्टिंग से दर्शकों को प्रभावित करते हैं।

उनकी बात का फोकस इस पर रहा कि किसी भी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री को उसके कुछ लोकप्रिय गानों या वीडियो के आधार पर पूरी तरह जज नहीं किया जाना चाहिए।

तेजी से बढ़ रहा है रीजनल सिनेमा

बता दें, मोनालिसा ने रीजनल सिनेमा के बढ़ते प्रभाव की ओर भी ध्यान दिलाया। पिछले कुछ समय में अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों और कलाकारों को दर्शकों के बीच लगातार पहचान मिल रही है। ऐसे में मोनालिसा का कहना है कि भोजपुरी सिनेमा को भी उसके पूरे काम और फिल्मों के आधार पर देखा जाना चाहिए, न कि सिर्फ उन म्यूजिक वीडियो के आधार पर जिनकी वजह से उसकी एक खास छवि बनी हुई है।

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Updated on:

30 Aug 2026 07:06 pm

Published on:

30 Aug 2026 06:57 pm

Hindi News / Entertainment / ‘भोजपुरी फिल्में देखी भी हैं?’ मोनालिसा ने भद्दे आरोपों पर इंडस्ट्री का किया बचाव, बोलीं- कुछ म्यूजिक वीडियो देखकर बना लेते हैं राय

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