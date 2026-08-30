‘जहां है वहीं का मजा लेते हैं’, नैना तलवार के इस सीन पर फिदा हुए फैंस, ‘YJHD’ क्लिप ने मचाई हलचल

नैना तलवार के इस सीन पर फिदा हुए फैंस (सोर्स: Instagram-theacademy)
YJHD Fans Reaction: दीपिका पादुकोण का किरदार नैना तलवार आज भी फैंस के दिलों में खास जगह रखता है। अब 'ये जवानी है दीवानी' के इसी यादगार किरदार को द एकेडमी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर याद किया है। एकेडमी ने फिल्म का वो खास सीन शेयर किया, जिसमें नैना तलवार, बनी को जिंदगी के उस पल को जीने की सीख देती नजर आती हैं जो उनके सामने है।
एकेडमी ने क्लिप शेयर करते हुए लिखा, "नैना की तरफ से एक रिमाइंडर कि जो आपके सामने है, उसका आनंद लें।" पोस्ट सामने आते ही 'ये जवानी है दीवानी' के फैंस एक बार फिर फिल्म की यादों में खो गए और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसाने लगे।
शेयर किए गए क्लिप में अयान मुखर्जी की फिल्म का उदयपुर वाला सीन है। अदिति की शादी से पहले सनसेट के दौरान नैना और बनी के बीच एक भावुक पल देखने को मिलता है।
इस सीन में नैना, बनी की जिंदगी और उसके लगातार आगे बढ़ने की चाह को समझते हुए उसे मौजूदा पल को महसूस करने और उसमें खुशियां तलाशने की सीख देती है। फिल्म में ये पल दोनों किरदारों के रिश्ते के लिए भी काफी अहम है।
'ये जवानी है दीवानी' के इस सीन को एकेडमी के सोशल मीडिया अकाउंट पर जगह मिलने के बाद फैंस काफी खुश नजर आए। पोस्ट पर नेटफ्लिक्स इंडिया और धर्मा प्रोडक्शंस जैसे अकाउंट्स की भी एंगेजमेंट देखने को मिली।
एक फैन ने लिखा, "ये फिल्म हमेशा मेरे दिल में रहेगी।" वहीं, दूसरे फैन ने कहा कि उन्होंने हजारों फिल्में देखी हैं, लेकिन 'ये जवानी है दीवानी' उनके लिए हमेशा अलग रहेगी और वो इसे साल में कम से कम एक बार जरूर देखते हैं। एक अन्य फैन ने मजेदार अंदाज में लिखा, "ठीक है, मैं YJHD फिर से देखूंगा!"
अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी 'ये जवानी है दीवानी' साल 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म में रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आदित्य रॉय कपूर और कल्कि कोचलिन अहम भूमिकाओं में थे। बता दें, कहानी चार दोस्तों के रिश्तों, सपनों, महत्वाकांक्षाओं और प्यार के इर्द-गिर्द घूमती है। हिमालय की ट्रेकिंग से शुरू होकर उदयपुर की शादी तक पहुंचने वाली कहानी में नैना और बनी का रिश्ता दर्शकों को खासा पसंद आया था।
फिल्म का गाना भी इसकी बड़ी खासियत रहा। प्रीतम के गाने 'बदतमीज दिल', 'बलम पिचकारी', 'कबीरा' और 'सुभानअल्लाह' आज भी लोगों की प्लेलिस्ट और सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हुए हैं।
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