‘जहां है वहीं का मजा लेते हैं’, नैना तलवार के इस सीन पर फिदा हुए फैंस, ‘YJHD’ क्लिप ने मचाई हलचल

अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी 'ये जवानी है दीवानी' साल 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म में रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आदित्य रॉय कपूर और कल्कि कोचलिन अहम भूमिकाओं में थे। बता दें, कहानी चार दोस्तों के रिश्तों, सपनों, महत्वाकांक्षाओं और प्यार के इर्द-गिर्द घूमती है। हिमालय की ट्रेकिंग से शुरू होकर उदयपुर की शादी तक पहुंचने वाली कहानी में नैना और बनी का रिश्ता दर्शकों को खासा पसंद आया था।