बर्थडे सेलिब्रेशन छोड़ नेपाल बाढ़ संकट में मदद को आगे आए गुरु रंधावा, फैंस बोले- ‘नेपाल की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद’

गुरु रंधावा इससे पहले असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद भी कर चुके हैं। दी गई जानकारी के मुताबिक, उन्होंने असम बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए 35 पक्के घर बनवाने और 100 से ज्यादा साइकिलें देने में योगदान दिया था। अब उन्होंने नेपाल में बाढ़ संकट से प्रभावित लोगों के लिए इमरजेंसी राहत पहुंचाने में सहयोग किया है। इस काम के लिए उन्होंने हेमकुंट फाउंडेशन के साथ मिलकर मदद का हाथ बढ़ाया। गुरु के इस कदम को उनके फैंस उनकी संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़कर देख रहे हैं।